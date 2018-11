Das war schon manchmal zum Haare raufen, wenn sich das Erreichen des Zuges um 21.28 Uhr am Westbahnhof um Haaresbreite nicht ausging. Das war nämlich gleichbedeutend mit einer Stunde Wartezeit im wundervollen Ambiente des Westbahnhofes. Die Purkersdorfer Liste Baum und Grüne wollte dies nicht auf sich sitzen lassen und startete eine Unterschriftenaktion. Diese trug nun Früchte.

„Das ist ein großer Erfolg für uns“, jubelt Josef Baum, der mit seinen Mitstreitern über tausend Unterschriften sammelte und VOR (Verkehrsverbund Ostregion) beziehungsweise den ÖBB übergab. Das fand Eingang in den neuen Zugplan, der ab Montag, 9. Dezember wirksam wird.

Liste Baum fordert mehr Halte in Purkersdorf

Der zusätzliche Zug fährt wochentags nun um 21.54 Uhr vom Wiener Westbahnhof ab und ist um 22.07 Uhr in Purkersdorf. Zusätzlich hält der Zug neben St. Pölten noch in Tullnerbach-Pressbaum (22.13 Uhr) und Pressbaum (22.16 Uhr).

Diesen zusätzlichen Zug sieht Baum als ersten Schritt in die richtige Richtung: „Der Wermutstropfen bleibt, dass der Zug in den drei anderen Purkersdorfer Stationen nicht hält. Und es bleiben andere Lücken weiter bestehen.“ Daher werde die Petition und Unterschriftenaktion auch weitergeführt. „Da immer mehr Leute auch am Abend den Zug benutzen, sind lange Wartezeiten von bis zu einer Stunde dem öffentlichen Verkehr nicht zweckdienlich“, sieht Baum noch Verbesserungspotenzial.