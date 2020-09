Für einige hundert Taferlklassler in der Region beginnt am kommenden Montag der Ernst des Lebens. Doch heuer wird der Schulbeginn anders verlaufen, als sonst. Denn so war es beispielsweise üblich, dass zu Schulbeginn die Eltern die Erstklassler in die Klasse begleiten durften. „Das ist heuer nicht möglich. Die Eltern dürfen nicht ins Gebäude“, weiß Manuela Dundler-Strasser, Leiterin der Purkersdorfer Volksschule. Sie hat heuer die Leitung von Anna Diasek übernommen, die in Pension ging. Insgesamt vier erste Klassen, eine Mehrstufenklasse und eine Vorschulklasse gibt es an der Purkersdorfer Schule. „Im Durchschnitt sind es 22 Kinder pro Klasse. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren konstant geblieben“, weiß Dundler-Strasser. Im Lehrerteam gibt es zwei Neuzugänge, die erste Klassen übernehmen werden.

Auf einen halbwegs normalen Schulbeginn – vor allem ohne Maske – hofft Andreas Steinbichler vom Elternverein der Volksschule Purkersdorf .

Volksschule setzt auf Kommunikation

In der Volksschule Gablitz gibt es im neuen Schuljahr 56 Taferlklassler. Der Gesamtschülerstand sind 185 Kinder. „Wir dürfen aufgrund von Pensionierungen und einer zusätzlichen 1. Klasse drei neue Kolleginnen in der VS Gablitz begrüßen“, sagt Schuldirektorin Karin Sampl. Es wird heuer der erste Schultag anders organisiert als in den Vorjahren, um die Hygienemaßnahmen einhalten zu können, „trotzdem versuchen wir, den Schulalltag so normal wie möglich für unsere Schulkinder zu gestalten“, betont Sampl.

„Wir haben eine einheitliche Kommunikationsplattform, um alle Eltern gut informieren zu können“, sagt die Volksschuldirektorin. Dabei gehen die Schulleiterin, die Pädagogen, Hortpädagoginnen mit gutem Beispiel voran, indem alle Hygienevorschriften eingehalten werden.

„Wir alle wollen den Kindern vor allem in den ersten Wochen Sicherheit und Halt vermitteln und den Wiedereinstieg in den Unterricht mit gezielt pädagogischen Maßnahmen begleiten“, heißt es vonseiten der Schulleitung.

In der Volksschule Mauerbach freut man sich, nächste Woche 40 Taferlklassler begrüßen zu dürfen. Gesamt gibt es dann in Mauerbach 161 Volksschüler. Um den Schulstart so sicher wie möglich zu gestalten, setzt man, wie im Juni, auf verstärkte Hygienemaßnahmen. Für die ersten Klassen findet der erste Schultag heuer in etwas anderer Form statt, wie Direktorin Maria Grafendorfer erzählt. „Wir haben zwei erste Klassen. Die erste wird beim Haupttor beim Kaiserbrunnen begrüßt, die zweite erste Klasse danach im Schulgarten. Beides soll nach Möglichkeit im Freien geschehen.“ Auch über zwei Neuzugänge an der VS Mauerbach berichtet Grafendorfer.

„Heuer ist die Vorbereitung auf das beginnende Schuljahr besonders intensiv“, so die Direktorin der Volksschule Tullnerbach, Christa Walzel. Rund 60 Taferlklassler aus Tullnerbach, Wolfsgraben und angrenzenden Gebieten Pressbaums starten am 7. September mit dem Schulalltag. Sie werden in zwei Jahrgangsklassen unterrichtet sowie in die vier bestehenden Mehrstufenklassen integriert. Diese jahrgangsgemischten Klassen sind seit zwei Jahren eine mittlerweile fixe Schulform und kein Schulversuch mehr am Standort Norbertinum.

Der Lehrkörper bleibt zum Vorjahr weitgehend unverändert, lediglich Susanne Schindler geht mit September in Pension.

10-jähriges Jubiläum ohne Feier

Die Volksschule feiert heuer auch ihr zehnjähriges Jubiläum. „Eigentlich hätten wir eine Feier für Herbst geplant gehabt, aber das geht leider nicht“, so Walzel. Die Pädagogin betont auch, dass so viel anderes wichtig ist, wie beispielsweise den Bildungslevel aufrecht zu halten oder den Kindern trotz und mit Auflagen soziale Kontakte zu ermöglichen: „Das, was nicht sein muss, müssen wir heuer beiseite stellen. Wir dürfen uns nicht zuviel vornehmen, um das ganz Notwendige gut durchziehen zu können“, so die Direktorin.

Da schulfremden Personen, also auch den Eltern, der Zugang ins Schulgebäude coronabedingt nicht möglich ist, hat sie sich mit ihrem Team auch ein spezielles Willkommen und eine gute Gestaltung für die Schulanfänger überlegt. Wie immer werden die jüngsten Volksschüler bei Schönwetter im Freien von den Viertklasslerln mit einem Lied überrascht, hier ist auch die Teilnahme von Eltern und Großeltern am ersten Schultag möglich. Danach gehen sie mit ihren Lehrerinnen in die Klassen.

Wegen des Ausfalls des Kennenlernfests mit diesen und den künftigen Klassenkollegen im Juni konnten die Schulanfänger ihre Lehrpersonen nicht persönlich vorab begrüßen. Diese sandten statt dessen einen Brief an die Kinder, der oftmals der erste postalische Gruß ihres Lebens war.

Darüber hinaus denkt Walzel auch eine erweiterte Ausrüstung für das Schuljahr 2020/2021 an: „Vielleicht werden wir mit Picknick-Decken und Trinkflaschen möglichst viel Zeit im Freien verbringen heuer. Unseren schönen Standort mitten in der Natur können wir diesbezüglich ja wirklich gut nutzen.“

Philipp Limbach, Obfrau-Stellvertreter vom Elternverein der Volksschule Pressbaum betont: „Rückblickend wurden die Herrausforderungen im vorigen Schuljahr gut gemeistert. Frau Direktor Köllner hat vor den Informations-Aussendungen Rücksprache mit uns, dem Elternverein, gehalten. Das hat gut funktioniert, und auch der soziale Zusammenhalt war sehr groß.“