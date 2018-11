Der Wintermantel hängt schon bereit in der Garderobe, doch wirklich gebraucht wird er noch nicht und das mitten im November. Die Zeit nutzen einige in der Region Purkersdorf, um sich im Freien aufzuhalten. Anna-Maria Zanetta etwa genießt im Cafe Zeit ihren Kaffee noch im Freien. Bei der Messstation der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) wurden in Maria Brunn bei Auhof am 1. November noch 18,3 Grad Celsius gemessen. Die November-Höchstwerte an dieser Station stammen aus 1988 (22 Grad) und 1968 (21,5 Grad).

NOEN

Die gesamte Region wundert sich über die recht warmen Temperaturen, die nicht nur dafür sorgen, dass viele Menschen an die frische Luft gelockt werden, sondern auch für mehr Arbeit – denn auf den Baustellen kann noch fleißig gewerkt werden. „Die Saisonarbeitslosigkeit hat vor allem im Baugewerbe noch nicht eingesetzt. Sie hängt von der Witterung ab und verschiebt sich in den Dezember“, weiß AMS-Leiter Thomas Pop.

Die bisher warmen Temperaturen spielen vor allem der Baubranche in die Karten und da vor allem der WIPUR, den Wirtschaftsbetrieben der Stadt Purkersdorf. „Von mir aus könnte es ruhig so bleiben“, berichtet WIPUR-Geschäftsführer Werner Prochaska, der derzeit jeden Tag die Baustelle des Wienerwaldbades besucht. Dort ist nicht zuletzt aufgrund der Witterung alles im Plan. „Bei Kälte würden wir Probleme beim Betonieren bekommen“, erklärt Werner Prochaska.

Nächste Woche ist es Schluss mit warm

Wie geht es weiter mit den Temperaturrekorden? Diese Frage kann Hobby-Meteorologe (heast.at) Peter Madritsch beantworten. „Der diesjährige November war eher ein Oktober und der Oktober eher ein September. Viel zu warm. An den meisten Tagen waren die Tageswerte um etwa 10 bis 15 Grad über dem langjährigen Mittel“, erklärt Madritsch. Dafür verantwortlich sei ein Tiefdruckgebiet. „Die Wirkungsweise eines Genua/Adriatiefs kann man sich bildlich vorstellen wie ein Schaufelrad, das feuchte und warme Luft zu uns ,schaufelt’“, so Madritsch weiter. Damit soll nun aber bald Schluss sein. „Ab 18. November kommt es zu einer Änderung der Großwetterlage. Kalte Luft aus Nordosten sickert nach und nach ein, es wird frostig und um rund 10 Grad kühler als zuletzt. Also normal“, sagt Madritsch nach einem Blick in seine Wetterkarten.

Wettlauf bis zur Eisplatz-Eröffnung

Die Kälte sehnt vor allem Purkersdorfs Eismeister, Franz Ondrej, herbei. Bis zur Eröffnung des Eislaufplatzes am 23. November bleibt nicht mehr allzu viel Zeit. Damit aus der Eröffnung keine Schaumparty wird, benötigt Ondrej Temperaturen um die 8 Grad Celsius. „Ideales Eis bringen wir zwischen 0 und - 6 Grad zustande. Ich bin aber zuversichtlich, dass das etwas wird“, zeigt sich Ondrej optimistisch. Am Mittwoch beginnt bereits der Aufbau des beliebten Eislaufplatzes.

Sorgen hingegen macht sich Imker Benno Karner. „Die Bienen sollten jetzt eigentlich ruhen und mit ihren Reserven für den Winter haushalten. Leider sind die Bienen, die den Winter überstehen sollen, noch viel zu aktiv“, erklärt Benno Karner.

Probleme, was den Wasserhaushalt des Bodens betrifft, sieht auch Norbert Putzgruber von den Österreichischen Bundesforsten, vor allem nach diesem heißen Sommer: „Wir wünschen uns einen niederschlagsreichen und kalten Winter. Dann haben die Waldbäume im Frühjahr ausreichend Wasser, um austreiben zu können. Gleichzeitig ist Kälte ein wirksames Mittel gegen so manchen Waldschädling.“