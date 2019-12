Am Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum startet Günther Büchler in seinen Arbeitstag und beendet ihn dort auch wieder. Seit 33 Jahren pendelt der gebürtige Pressbaumer nach Wien. Die wichtigsten Pendlerverflechtungen der Region liegen zwischen dem Wohnort und der Bundeshauptstadt Wien. Purkersdorf, Pressbaum und Gablitz zählen neben St. Pölten und Neulengbach zu den wichtigsten Verflechtungen im Bezirk. Purkersdorf liegt mit 3.000 Erwerbspendlern deutlich an der Spitze. Im Vergleich dazu hat St. Pölten 2.808, Pressbaum 1.945 und Gablitz 1.318 Erwerbspendler.

„Ich fahre gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch in der Freizeit. Vor allem wenn ich nach Wien fahre. Ich nutze die Zeit zum Lesen oder Musik hören“, erklärt Günther Büchler und zeigt sich auch mit dem Angebot der ÖBB im Großen und Ganzen zufrieden. Nachteilig findet er die Unterordnung an den Fahrplan. Besonders in den Abend- und Nachtstunden, wenn das Angebot an Zügen abnimmt.

Umweltschutz ist ebenfalls ein starker Beweggrund für Büchler, auf das Auto zu verzichten. Den Bahnhof kann er innerhalb von zwölf Minuten zu Fuß erreichen. Die Fahrt zum Bahnhof mit dem Auto sieht er kontraproduktiv. Unvorteilhaft findet Büchler das neue Abrechnungsmodell der ÖBB. Als Zeitkartenbesitzer merkt er davon nicht so viel. Aber die Attraktivität, ab und zu auf das eigene Auto zu verzichten und mit der Bahn zu fahren, hat mit dem Verlust der Vorverkaufs-Tickets und den neuen komplizierten Ticketautomaten abgenommen. Dabei sollte man die Vorteile der öffentlichen Verkehrsmittel Autofahrern schmackhaft machen.

Mauerbach hat die meisten Auspendler

Zu den Gemeinden mit der höchsten Auspendlerquote im Bezirk St. Pölten Stadt und St. Pölten Land zählen Mauerbach und Tullnerbach. In einer Auspendlergemeinde gibt es weniger Arbeitsplätze als dort wohnhafte Erwerbspendler. In Mauerbach und Tullnerbach sind die Zahlen der Auspendler im Vergleich zu den Jahren 2001 und 2011 zurückgegangen und ähnlich wie 1991.

Der Pendlerweg in der Region dauert in Mauerbach mit 39 Minuten am längsten. Gefolgt von Gablitz und Tullnerbach mit 35 Minuten, Wolfsgraben mit 34 Minuten und Pressbaum mit dem zeitlich kürzesten Weg von 32 Minuten.

Dieser Pendler-Report wurde mit Daten der Rechercheplattform Addendum der Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH. erstellt.