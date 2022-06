Pendler-Urteil über Kombi Bus mit Bahn: Note „Ungeeignet“

Werbung

Christoph Strickner pendelt täglich von Wolfsgraben aus nach Wien zum Matzleinsdorfer Platz. Die Anbindung passt für ihn. Auch Platzprobleme kennt er keine. „Außer man fährt um halb acht – in der Rush Hour – da ist es zwischen Liesing und Matzleinsdorfer Platz schon voll“, sagt er.

Der Wolfsgrabener Christoph Strickner wünscht sich mehr Mitnahmemöglichkeiten für Räder in den Zügen. Foto: privat

Meistens fährt er zwischen halb sieben und halb acht nach Wien. Abhängig von der Wetterlage ist, wie er zum Bahnhof kommt. Regnet es, fährt er mit dem Bus aus Wolfsgraben zum Bahnhof.

„Beim Busverkehr hat sich in den vergangenen Jahren einiges verbessert. In den Bussen ist auch immer Platz“, so Strickner. Er würde sich aber wünschen, dass die Busse bedarfsorientierter fahren. „Sie sind derzeit schlecht auf den Bahnverkehr abgestimmt. So kommt ein Bus erst zwei Minuten nach einem schnellen REX-Zug in Tullnerbach-Pressbaum an. Das ist für den Pendlerverkehr ungeeignet“, berichtet der Wolfsgrabener, der hofft, dass die Busse bald an den Bahnverkehr angepasst werden.

Derzeit würden die Busse nämlich von Pendlern kaum genutzt werden. Strickner hat auch vor, bald mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu fahren: „Wenn bald die versperrbaren Boxen aufgestellt werden, werde ich vermehrt das Rad nutzen.“

Kritik an der Verbindung nach St. Pölten

Ausgebaut gehört für Strickner definitiv die Verbindung nach St. Pölten. „Hier gibt es nur langsame Züge, die an jeder Station halten. Das ist schade. Ich bin schneller, wenn ich nach Hütteldorf fahre und über Tullnerfeld nach St. Pölten“, gibt er zu bedenken. Mit dem Auto sei man ohnehin schneller.

Er wünscht sich außerdem, dass mehr Stellplätze für Fahrräder in den Zügen verfügbar wären. „Am verlängerten Wochenende war ich mit meiner Familie in Graz unterwegs und am Heimweg mussten wir zwei Züge später fahren, weil kein Platz für unsere Räder war“, kritisiert der Wolfsgrabener.

Seit 2007 pendelt Diane Sofka vom Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum in den 22. Wiener Gemeindebezirk. Vor sieben Uhr geht sie morgens zum Bahnhof, fährt von dort zum Westbahnhof und dann weiter mit U-Bahn und Bus. „Ich finde die Verbindung großartig und relativ frequent“, erzählt sie. Zu den Hauptzeiten gebe es nach Wien vier Züge pro Stunde. Das sei auch ein Grund gewesen, weshalb sie sich damals zum Immobilienkauf entschieden hat.

Autofahren kommt für die 50-Jährige nicht in Frage. Das dauert ihr zu lange und ist ihr zu anstrengend. „Diese 20 Minuten im Zug nutze ich für mich, da kann ich etwas lesen, mal nichts tun oder plaudern. Ich empfinde das als Qualitätszeit“, beschreibt sie.

Ihre Strecke sei immer gut frequentiert gewesen. Seit der Einführung des Klimatickets sei es jedoch voller geworden. „Früher hatte man einen Platz für sich und einen für die Tasche. Jetzt sind die Leute undiszipliniert und machen nicht so gerne Platz.“ Angesichts der volleren Züge wünscht sie sich mehr Rücksicht: „Dann hat man eben weniger Platz, das ist ja keine vierstündige Reise.“

