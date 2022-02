Pfarren suchen noch nach Kandidaten

In den Pfarren der Region ist gerade einiges los: Am 20. März stehen die Pfarrgemeinderatswahlen vor der Tür. Bis zum Wahltermin ist zwar noch Zeit, aber nicht überall findet man ausreichend Kandidaten. In Gablitz gestaltet sich die Suche heuer besonders schwer. Zwar gibt es schon fünf Personen, die in den Pfarrgemeinderat einziehen möchten, aber zumindest zwei weitere Kandidaten würde die Pfarre noch brauchen, sagt Pfarrer Monsignore Laurent: „In Gablitz suchen wir noch.“

Auch im Irenental ist man noch auf der Suche. „Es ist schon eine Herausforderung Kandidaten zu finden, da wegen Corona keine Treffen und Veranstaltungen möglich sind“, so Pfarrer Marcus König. Im Pfarrverband sei man „aber nicht so schlecht aufgestellt“. „In Purkersdorf bin ich guter Hoffnung, dass wir genügend Leute finden, auch in Tullnerbach treten fast alle wieder an. Wir freuen uns natürlich in jeder Teilgemeinde über mehr Kandidaten, als zu wählen sind. Ich vertraue darauf, dass uns der Herr die Leute schickt, die wir brauchen“, so König.

Viele bleiben ihren Aufgaben treu

In Pressbaum blickt Pfarrer Johann Georg Herberstein zuversichtlich den Pfarrgemeinderatswahlen entgegen. Es gibt immer wieder engagierte Personen, die in der Pfarre mitarbeiten möchten. „Aufgabe des Pfarrgemeinderates ist es, gemeinsam mit dem Pfarrer die Pfarre im Blick zu haben. Und gemeinsam herauszufinden, was der liebe Gott will. Das ist ein sehr spiritueller Vorgang. Es gibt viele Menschen, die mitarbeiten und nicht jeder muss alle Aufgaben übernehmen“, so Herberstein. Auch in Mauerbach ist die Pfarre für die kommende Wahl gut aufgestellt. In Maria Himmelfahrt kandidiert das gesamte Team wieder für die nächste Periode. „Und wir haben zwei neue junge Mitglieder in Aussicht“, so Pfarrer Monsignore Laurent. Ähnlich sieht es in Maria Rast aus, dort gibt es acht engagierte Kandidaten, die sich der Aufgabe stellen wollen.

Viele Pfarrgemeinderäte kandidieren nicht nur für eine Periode, wie zum Beispiel Elisabeth Putz, Pfarrgemeinderätin Purkersdorf: „Ich engagiere mich, weil ich gläubig und katholisch bin und mache das gerne auch weiter. Seit zehn Jahren bin ich schon im Pfarrgemeinderat, arbeite aber schon länger mit. Es ist ein erfüllendes Ehrenamt und wir haben einen extrem netten Pfarrer, das macht sehr viel aus“, sagt Putz. 40 Jahre lang war sie in der Erzdiözese Wien beschäftigt. Mittlerweile genießt sie ihren Ruhestand und das ehrenamtliche Arbeiten.

„Sehr schön ist beispielsweise der Kontakt mit den Firmlingen, denn Kinder haben oft einen ganz anderen Zugang zu Themen, da kann man viel lernen, denn wir haben ja oft schon eine gewisse Betriebsblindheit. Man bekommt sehr viel zurück und die Heimatpfarre ist es wert, sich zu engagieren“, sagt die Pfarrgemeinderätin. In Zeiten wie diesen müsse man sich neu ordnen, denn es sei schwierig, dass die Leute zusammenkommen. „Wir selbst können uns auch nicht so oft treffen. Auch die Kirchenbesucher werden weniger, aber die, die kommen haben es sich verdient, dass man sich bemüht“, sagt Putz.

Eine ähnliche Meinung hat Elisabeth Schmidl, stellvertretende Vorsitzende der Pfarre Pressbaum: „Wenn man gläubig ist und für die Gemeinde etwas tun will, dann bringt man sich ein. Wichtig ist es auch, für die Gemeinschaft da zu sein – ob für Erwachsene oder in der Kinderbetreuung.“ Zudem unterstütze der Pfarrgemeinderat den Pfarrer bei seinen Aufgaben. „Nach der Wahl wird der Fahrplan für die nächsten fünf Jahre festgelegt. Der Pfarrgemeinderat ist eine nette Gemeinschaft, in der man sich sehr wohlfühlt“, so Schmidl.

