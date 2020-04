Auch an den Physiotherapeuten in der Region ist die Coronakrise nicht spurlos vorbeigegangen. „Wir mussten unsere Praxis, bis auf eine, zwar nie zusperren, im März bekamen wir aber trotzdem viele Absagen. Das war schon ein Schock, wir haben enorme Umsatzeinbußen“, erklärt Petra Walk, Physiotherapeutin, die mehrere Praxen in Pressbaum und Purkersdorf betreibt. Letztere ist derzeit geschlossen, da sie bei einem Fitnessstudio untergebracht ist. „Diese werden wir aber wieder öffnen, sobald auch die Fitnessstudios wieder aufsperren können“, versichert Walk.

Erleichterung, dass sie ihre Praxen weiter geöffnet hat, herrscht bei vielen Menschen, erzählt sie. „Viele sind froh, dass wir offen haben. Manche benötigen akut eine Therapie, weil sie etwa eine Operation hinter sich haben. Außerdem lässt sich so der Weg ins Krankenhaus und ein Kontakt mit einer Vielzahl an Menschen vermeiden.“

„Ich arbeite schon seit 20 Jahren mit Handschuhen.“ Petra Walk, Physiotherapeutin

Ihre Arbeit verrichtet die Physiotherapeutin unter strengsten hygienischen Vorkehrungen. Walk sowie ihre Kollegen arbeiten mit Mundschutz und Handschuhen. Auch die Patienten werden gebeten, die Praxen nur mit Mundschutz zu betreten und diesen erst nach dem Besuch erst wieder zu entfernen. Allerdings gibt es auch einige Ausnahmen, wie Walk erklärt. „Es kommt auf die Behandlung drauf an. Wenn ein Patient Kieferprobleme hat, dann können wir ihn gar nicht mit Mundschutz behandeln.“

Außerdem wird auf Händewaschen mit Seife und anschließendem Desinfizieren gesetzt.

Grundsätzlich ist das Arbeiten mit Handschuhen aber nichts Ungewöhnliches oder Neues für die Physiotherapeutin. „Ich arbeite schon seit 20 Jahren mit Handschuhen.“

Auch Hausbesuche bietet sie weiterhin an. Hier gelten dieselben Sicherheitsbestimmungen wie bei einem Besuch in der Praxis: Hände gründlich mit Seife waschen, desinfizieren sowie Maske tragen.