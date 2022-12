Werbung

Nachdem der Gemeinderat in der Juni-Sitzung den Grundsatzbeschluss zum Mikro-ÖV, einem kleinräumigen Mobilitätsangebot – eine Art Anrufsammeltaxi – in den Gemeinden Purkersdorf, Gablitz, Mauerbach, Wolfsgraben, Tullnerbach und Pressbaum zugestimmt hat, ging es in den vergangenen Monaten in die Grobplanung. In vergangener Gemeinderatssitzung berichtete Grünen-Mandatarin Susanne Klinser über die Fortschritte und den aktuellen Stand.

Öffis stärken

In einer von Klinser initiierten und begleiteten gemeinde- und parteiübergreifenden Arbeitsgruppe bildete sich eine Kerngruppe, die aus folgenden Personen besteht: Susanne Klinser für Purkersdorf, Manuela Dundler-Strasser, Gina Wörgötter und Marcus Richter für Gablitz, Christoph Strickner und Christian Trojer für Wolfsgraben, Melitta Kubista für Tullnerbach, Jutta Polzer, Michael Sigmund, Ingrid Burtscher und Rudolf Mlinar für Pressbaum, Christine Pennauer, Wolfgang Beran und Sandra Matocha für Mauerbach sowie Luise Wolfram für NÖ.Regional.

Mittlerweile konnte eine Bedienzeit des Mikro-ÖV für Montag bis Sonntag jeweils von 5 bis 2 Uhr (gegebenenfalls mit Ausweitung) festgelegt werden. Die Mitglieder der Kerngruppe legen für jede Gemeinde bis 16. Jänner die Haltepunkte fest, Mitte Jänner gibt es schließlich eine Besprechung mit Vertretern von VOR und Land NÖ, um letzte Fragen zu klären, danach geht es in die Detailplanung.

Im Frühjahr 2023 soll es in allen Mitgliedsgemeinden verbindliche Gemeinderatsbeschlüsse geben, geplanter Start des Mikro-ÖV ist aus heutiger Sicht im Sommer 2024.

