Planungen für Mikro-ÖV laufen

Im Vorjahr fassten die Mitgliedsgemeinden Purkersdorf, Gablitz, Mauerbach, Wolfsgraben, Tullnerbach und Pressbaum die Grundsatzbeschlüsse für ein Mikro-ÖV-Angebot in der Region. Jetzt im Frühjahr sollte es verbindliche Gemeinderatsbeschlüsse geben, um den geplanten Start im Sommer 2024 realisieren zu können.

Doch vor wenigen Wochen die Ernüchterung: Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) musste ressourcenbedingt alle noch nicht ausgeschriebenen VOR-Flex-Projekte stoppen. Davon betroffen ist auch das Konzept rund um das regionale Mikro-ÖV.

Georg Huemer, Pressesprecher des VOR, betont allerdings, dass das Projekt an sich nicht gestoppt ist, sondern lediglich die juristische Begleitung zurückgezogen werden musste. „Ausschreibungen sind relativ aufwendig. Das muss ordentlich gemacht werden, sonst kann es – etwa wegen Einsprüchen – zu jahrelangen Verzögerungen kommen. Da unsere Ressourcen aktuell nicht ausreichen, haben wir uns dazu entschieden, den Vergabeprozess den Gemeinden zu überlassen.“ Mit ihrer Expertise und ihrem Know-how stehen die Experten vom VOR den Gemeinden aber weiterhin zur Seite, versichert Huemer.

Zudem verweist er auf die Wichtigkeit solcher Projekte. „Anrufsammeltaxis sind ein wichtiges Thema im öffentlichen Verkehr. Die Entwicklung geht ganz klar dorthin, dass der Linienverkehr mit flexiblen Angeboten kombiniert werden muss.“

Um das Projekt bestmöglich weiterbringen zu können, einigten sich die Vertreterinnen und Vertreter aus allen Mitgliedsgemeinden rund um Susanne Klinser aus Purkersdorf deswegen: Sie machen weiter. „Vertreterinnen und Vertreter aller sechs Gemeinden sprachen sich für die Weiterverfolgung des Projekts, auch unter den geänderten rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, aus. Ziel ist nach wie vor der Start des Mikro-ÖV im Sommer/Herbst 2024 - das ist ambitioniert, aber realistisch“, erklärt Klinser.

So geht es jetzt weiter

„Die Ausschreibung erfolgt durch die Gemeinden über ein Rechtsanwaltsbüro mit fachlicher Unterstützung des VOR. Dazu braucht es eine Organisationsform, zum Beispiel ARGE, Verein beziehungsweise Kleinregion + Pressbaum. Welche für uns die passendste ist, prüfe ich gerade. Dazu hole ich mir die Expertise von bereits bestehenden Projekten, z. B. aus der Mobilregion Mödling“, informiert Klinser über den aktuellen Stand.

Die Vergabe für ein mögliches Anrufsammeltaxi erfolgt nach dem Bestbieterprinzip an einen Generalanbieter. Im April soll es schließlich ein Treffen mit Bürgermeisterin und Bürgermeistern, Luise Wolfrum von NÖ.Regional, Vertretende von VOR und Land NÖ und Susanne Klinser als Vertreterin der Kerngruppe Mikro-ÖV geben. Das nächste Ziel ist das Festlegen beziehungsweise die Gründung der Organisationsform sowie der Beschlussfassung in den Juni bzw. allerspätestens in den September-Gemeinderäten.

