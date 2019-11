Seit 1. November ist das generelle Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft. Gut darauf vorbereitet hat sich Niki Neunteufel im Nikodemus mit einem gemütlichen Raucherplatz. Viele wollten aber auch noch am 31. Oktober kommen, um den letzten Tschik im Nikodemus zu rauchen. „Wir hatten sehr viele Reservierungen, es war eine lustige Stimmung“, erzählt Neunteufel.

Kurz vor Mitternacht habe er dann die Aschenbecher entfernt und die Gäste gebeten, draußen zu rauchen. „Es gab keine Probleme. Am Samstag war es dann schon so, als wäre es nie anders gewesen. Positiver Nebeneffekt ist, dass sich am Raucherplatz wildfremde Leute kennenlernen“, freut sich der Szene-Wirt. Aufgrund des Rauchverbots sei auch keine Reservierung ausgefallen. Die größeren Gruppen mit Familien hätten sich gefreut, dass niemand mehr im Lokal raucht.

Die Gäste des Wirtshauses Oliver in Wolfsgraben wurden bis Ende Oktober in zwei getrennten Bereichen bewirtet. Es gab einen Nichtraucher- und einen Raucherbereich. „Beide waren erstklassig belüftet“, sagt Wirt Oliver Pobaschnig. Deswegen sehe er im neuen Rauchverbot keinen Sinn. Nach den ersten Tagen des geltenden Gesetzes bemerkt Pobaschnig, dass sich das Trinkverhalten der Raucher ändert und die Menge des Konsums rückläufig ist. Der Wirt rechnet mit Umsatzeinbußen für die Gastronomie und für seine Gaststätte in Wolfsgraben. „Letztendlich wurde mit dem Beschluss des Rauchverbotes die Bequemlichkeit gestrichen“, meint Pobaschnig. Den mahnenden Finger zu heben und Verbote auszusprechen, gefalle ihm persönlich ganz und gar nicht: „Der Wirt muss die Gäste maßregeln und tritt als exekutierende Gewalt in Erscheinung.“

„Viele Raucher fühlen sich bevormundet.“ Sandin Tartic, Gablitzerhof

Unter den Gästen in der Gaststube ist die Meinung geteilt, weiß Pobaschnig: „Die Einen sind enttäuscht, die Anderen freuen sich, dass das Rauchverbot endlich geschafft ist.“ Unter seiner Kundschaft sind rund 20 bis 30 Prozent Raucher. Seit vergangenen Freitag möchte Pobaschnig die Raucher unter den Gästen nicht bei Regen und Schnee vor der Türe wissen, sondern kann ihnen einen geschützten, überdachten Bereich im Außenbereich des Wirtshauses anbieten.

Keinen geschützten, überdachten Raucherbereich kann Sandin Tartic vom Gablitzerhof seinen Gästen bieten. „Wir haben einen großen Garten, dort kann man ungestört rauchen oder einfach vorm Lokal. Ein eigenes Raucherplatzerl haben wir aber nicht eingerichtet“, erklärt Tartic.

Bis zum kompletten Rauchverbot hatte der Gablitzerhof einen kleinen Raucherbereich, Einbußen wegen etwaiger Umbauten habe er deswegen aber nicht. Dass das beschlossene Rauchverbot bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt hat, kann er bestätigen. „Man redet ja mit seinen Gästen. In den letzten Tagen war das Verbot schon ständig Thema. Da haben mir schon viele erzählt, dass sie sich bevormundet fühlen.“ Als Gelegenheitsraucher verstehe er aber die Raucher genauso wie die Nichtraucher.

Dem Verbot steht er grundsätzlich gelassen gegenüber. Mit Einbußen rechnet er nicht. „Ich glaube, dass das Rauchverbot für ein Restaurant nicht so schlimm ist wie beispielsweise für ein Kaffeehaus oder eine Shishabar.“ In Wien betreibt Tartic noch ein Kaffeehaus, da glaubt er, dass das Rauchverbot gröbere Auswirkungen haben wird. „Zu einem Kaffee zündet man sich gerne schnell eine Zigarette an. Wenn das die Leute nicht mehr können, werden sie einfach nicht mehr in Kaffeehäuser gehen.“

Grundsätzlich befürwortet der Gastronom das generelle Rauchverbot aber. „Es ist gut, dass für alle jetzt das Gleiche gilt“, so Tartic abschließend.