Rotes Kreuz Purkersdorf: Jungsanitäter mit Zivilcourage

„Ich bin sehr stolz auf unsere jungen Rettungssanitäter. Meist wurden sie über ihre Netzwerke zu uns angeworben und werben selbst auch weiter fleißig an. Nach der Ausbildung bleiben generell mehr Frauen als Burschen als Ehrenamtliche bei uns“, ist Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann stolz auf sein gemischtes Damen-Herren-Team mit weiblichem Schwerpunkt.

Die 26-jährige Clara Hlavka, seit sechs Jahren an der Dienststelle und seit neun Jahren bei der Rettung, ist nicht nur Notfallsanitäterin mit zusätzlichen Notkompetenzen: Die Kunstgeschichte-Studentin aus Purkersdorf leitet auch das sechsköpfige Presse-Team. In dieser Funktion trommelte sie vergangene Woche einige junge Rettungssanitäter zusammen, die der NÖN Einblick in die Beweggründe ihres ehrenamtlichen Engagements gaben.

Oliver Bauer und Anna Krupicka (v.l.) demonstrieren mit der Ausrüstung des Rettungstransportwagens einen Noteinsatz an der Puppe mit Defibrillator und Absaugeeinheit. Foto: Monika Närr

Anna Krupicka aus Wolfsgraben und Oliver Bauer aus Gablitz, 18 und 19 Jahre alt, können hier medizinische Einblicke und erstes Fachwissen sammeln, treten beide doch am 8. Juli zum Aufnahmetest für das Medizinstudium an. Oliver, bei diesem Meeting Hahn im Korb, war kein Zivildiener, sondern Absolvent des FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr). Beide lieben es, in den Rettungsautos mitzufahren und direkt im Einsatz zu sein. „Im Tagdienst ist der Adrenalin-Stoß immer mit dabei“, so Anna. Sie ist zudem eine begnadete Kuchenbäckerin und versorgt die Kollegen gerne mit Süßem.

Betriebliche Ersthelferin

Katharina Haas, 24-jährige Purkersdorferin, ist eine ausgesprochen kommunikative Frohnatur, die auch die Herzen schwieriger Patienten im Sturm erobert, besänftigt und deren Vertrauen gewinnt. Die gelernte Bürokauffrau ist in ihrer Firma, einem großen Start-up, durch ihre Ausbildung auch gleich betriebliche Ersthelferin geworden. Für sie ist das Ehrenamt bei der Rettung „eine großartige Möglichkeit, mich sozial zu engagieren und dabei meinem Interesse am Gesundheitsbereich nachzugehen.“

Aus ihrem Freundeskreis hat sie bereits die 18-jährige Nicole Krikler aus Wolfsgraben für das heurige Ausbildungsjahr geworben. Die HAK-Schülerin erklärt im Interview: „Ich hatte vor wenigen Tagen mein Vorstellungsgespräch, werde noch ein paar Mal Schnuppern an die Dienststelle kommen und starte im Juli mit dem Intensivkurs. Dieser umfasst 100 Theoriestunden, nach einer Zwischenprüfung startet der praktische Teil.“ Seit sie drei Jahre alt war, will sie Ärztin werden, seit einem Jahr weiß sie, dass sie sich der Notfallchirurgie widmen möchte. Während Corona wurde Nicole klar, dass sie Bedürftigen freiwillig helfen will; sie kam bereits umfangreich informiert zum Erstgespräch.

Nicole Krikler (r.) wurde von Freundin Katharina Haas geworben. Hier erzählt die HAK-Schülerin NÖN-Journalistin Monika Närr (l.) , wieso sie Notfallchirurgin werden möchte. Foto: Kurt Krikler

Ebenfalls aus dem medizinischen Bereich kommt die in Gablitz ansässige Melanie Reisetbauer. Die 24-Jährige studiert am FH-Campus Wien Gesundheits- und Krankenpflege. Sie absolvierte das FSJ beim Roten Kreuz und blieb – wie die meisten ihrer Kollegen – als Ehrenamtliche vor Ort. Heute teilt sie die neuen Mitarbeiter den Dienstmannschaften zu, die im Schnitt 18 ehrenamtliche Fixdienste im Monat haben; unter der Woche nachts, am Wochenende auch ganztags. Manche arbeiten nicht nur gerne zu bestimmten Zeiten, sondern auch in speziellen Gruppen zusammen. Darauf wird Rücksicht genommen. Alle zwei Jahre findet im Sinne eines aktuellen Qualitätsmanagements die Rezertifizierung zur weiteren Tätigkeitsberechtigung statt. Damit ist eine Fortbildung auf dem neuesten Technik- und Ausbildungsstand garantiert.

Neues Projekt mit Schulen

Derzeit ist Melanie dabei, mit vier Kollegen in Ausbildung ein neues Projekt auszurollen, mit dem Titel „FSJ und Zivildienst got to school“. Hierfür kontaktieren sie die umliegenden Schulen und wollen in den sechsten und siebten Klassen Oberstufe „die Schüler unter anderem durch Storytelling abholen, unsere Motivation weitergeben und so gezielt weitere Freiwillige rekrutieren“, betont Reisetbauer.

Melanie Reisetbauer und Katharina Haas studierten an diesem Modell als Teil ihrer Ausbildung die Anatomie des Körpers. Foto: Närr

Auch bei Bewerbungsgesprächen im Gesundheits- oder Sozialbereich ist das Vorweisen der erlernten Fähigkeiten von großem Vorteil, bei einem Umzug kann die Dienststelle gewechselt werden. Die verantwortungsvollen jungen Erwachsenen erwerben in ihrer Lehrzeit zum Rettungssanitäter auch gleichzeitig „eine eigene Berufsausbildung und haben damit immer auch ein zusätzliches Standbein“, betont Uhrmann abschließend.

Ein Gutteil des positiven und energiegeladenen Betriebsklimas am Standort ist wohl auch auf seine Person selbst zurückzuführen: Übernahm der 32-Jährige doch bereits vor knapp sechs Jahren die Leitung der Bezirksstelle und ist damit sehr nah dran am Lebensalltag der Nachwuchssanis, wie sie sich selbst liebevoll bezeichnen. Das hervorragende Zusammenspiel von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern erleichtert gerade auch den FSJ-lern und Zivildienern den Übertritt in ihre nachfolgende Funktion.

