Rotes Kreuz zieht Bilanz: Zwei Geburten und eine Reanimation

Ereignisreich ging das Jahr für das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz zu Ende. Die ehrenamtliche Dienstmannschaft absolvierte, wie auch schon in der Nacht vom Heiligen Abend zahlreiche Einsätze. „Insgesamt mussten die Kollegen zwischen 20 Uhr und sechs Uhr früh zu fünf Einsätzen und zwei Krankentransporten ausrücken, wobei es sich bei den Einsätzen hauptsächlich um Stürze handelte, sowie um Versorgungen aufgrund von Alkoholgenuss“, teilt Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann mit.

Insgesamt wurden 2022 125.000 Dienststunden im aktiven Rettungsdienst durch die 273 ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter absolviert. 400.00 Kilometer sind zurückgelegt worden. 2.500 Rettungseinsätze wurden in der Region durchgeführt. „769 zeitkritische und lebensbedrohlich erkrankte Patienten erforderten eine sofortige notärztliche Versorgung durch das Purkersdorfer Notarzteinsatzfahrzeug“, teilt Uhrmann mit. Zweimalig waren die Sanitäter sogar bei einer Geburt dabei. Valentina und Mia-Johanna erblickten noch zuhause das Licht der Welt.

Ein besonderer Moment sei das Wiedersehen nach einer Reanimation im Wienerwald gewesen: Aufgrund eines Herzstillstandes kam ein Radfahrer zu Sturz, konnte jedoch wiederbelebt werden. Im Dezember bedankte er sich bei seinen Lebensrettern. Die First Responder waren bei 339 Einsätzen in Pressbaum, Tullnerbach, Wolfsgraben sowie Mauerbach noch vor dem Rettungsdienst vor Ort und leiteten erste, wichtige Behandlungsschritte ein. Mitgearbeitet haben auch 14 Zivildienstleistende und acht Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres, die allein ein Fünftel aller Dienststunden der Bezirksstelle geleistet haben. 3.000 Krankentransporte konnten sie in dieser Zeit abwickeln.

Außerdem haben die knapp 400 Mitarbeiter 11.500 Fort- und Ausbildungsstunden gesammelt und 17 Kollegen konnten die Sanitäterausbildung abschließen.

