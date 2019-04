Akribisch trugen Polizisten Einbruch für Einbruch und Diebstahl für Diebstahl zusammen, die nun zwei Rumänen (24 und 33) zur Last gelegt werden konnten, bei der Einvernahme zeigten sie sich geständig. 16 Einbrüche und zwei Diebstähle von Autos konnten ihnen nachgewiesen werden, darunter auch einige in der Region Purkersdorf. Das Duo ist nun in Haft.

Bereits seit September führten Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, in Zusammenarbeit mit Bediensteten des Einsatzkommandos Cobra Erhebungen gegen die beiden Rumänen.

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) klickten dann aber die Handschellen. „Die beiden waren auf der Rückfahrt zur Wohnung in einem Pkw, den sie in Purkersdorf gestohlen hatten. Das Diebesgut vom Einbruchsdiebstahl in Langenzersdorf stellte die Polizei vollständig sicher“, berichtet die Polizei über den Einsatz. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres Diebesgut sichergestellt.

LPD NÖ

Bei den Erhebungen konnten die Ermittler den Beschuldigen insgesamt 16 Einbruchsdiebstähle im Zeitraum vom 26. Juli bis 10. September in Wien und Niederösterreich nachweisen, wo sie meist Bargeld und Schmuck, aber auch Laptops und Handys stahlen. Das Diebesgut sollen sie zumeist an Hehler in Wien verkauft haben.

So brachen sie unter anderem Mitte August in ein Lokal in Tullnerbach und in ein Café in Pressbaum ein. Anfang September schlugen sie dann auch noch in einem Wohnhaus in Purkersdorf zu, wo sie auch ein Auto stahlen, mit dem sie nach ihrem Coup in Langenzersdorf erwischt worden waren. Dadurch entstand ein Schaden von rund 109.000 Euro, „wovon der Wert des Diebesgutes mehr als 86.000 Euro und der Sachschaden 22.850 Euro beträgt“, berichtet die Polizei.

Ein Teil der sichergestellten Gegenstände (siehe Bilder) konnte noch keinem Besitzer zugeordnet werden. Geschädigte melden sich beim Landeskriminalamt NÖ, Ermittlungsbereich Diebstahl, 059133-30-3048.