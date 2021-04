Einmal wöchentlich versieht Sandra Leeb mit Hingabe als Notärztin mit dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in unserer Region Bereitschaftsdienst. In ihrer Praxis in Wien liegt ihr komplementärmedizinischer Schwerpunkt in der Akupunktur des Ohres, der Aurikulomedizin. Die Meridiane des Körpers spiegeln sich in den Ohren wider, was eine effiziente und gleichzeitig bequeme Therapie ermöglicht. Derzeit finden vor allem viele Covid-19-Betroffene zu Leeb, die auch die ärztliche Aufsicht der neuen Wochenend-Teststraße am Steinerhof innehat.

Portfolio an Zusatzausbildungen

Mehrfach hat sie auch in der Impfstraße im Wiener Austria Center in Arztgesprächen zu den Covid-19-Impfungen aufgeklärt, „denn man muss den Leuten sagen, welche Nebenwirkungen auf sie zukommen könnten, damit sie besser damit umgehen können“, so die engagierte Ärztin, die über ein großes Portfolio an Zusatzausbildungen verfügt.

Mit der Methode der Frequentiellen Akupunktur in Kombination mit dem Pulsreflex kann sie vorbeugend die Verträglichkeit unterschiedlicher Impfstoffe austesten sowie bei Impfreaktionen unterstützend behandeln. Ebenfalls erfolgreich hilft sie Patienten, die nach der Krankheits-Quarantäne oder aufgrund von Langzeitbeeinträchtigungen einer Covid-Erkrankung etwa mit Kurzatmigkeit, Erschöpfung, Leistungsminderung oder Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn zu ihr kommen.

Als vorbeugende Corona-Maßnahme hat Sandra Leeb einen Lungen-Leber-Gesundheitstee zusammengestellt. Anita Eckel

Aus der Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) passiert bei einer Corona-Erkrankung Folgendes: „Zu viel Leberenergie wuchert zerstörend in die Lunge hinein. Zuviel Feuer der Leber, hervorgerufen durch Stress, Aggression oder unerfüllte Sehnsüchte, schwächt die Lunge. Vor allem, wenn diese, als Sitz von Traurigkeit und Sorgen, bereits angeschlagen ist. Dann kann sie dem starken energetischen Lebereinfluss nicht mehr standhalten“, erläutert Sandra Leeb.

Mittels Akupunktur können nun über den 14. Punkt auf dem Lebermeridian sowie den fünften Akupunkturpunkt, dem Wasserpunkt der Lunge, beide Organe gekühlt, die überschüssige Hitze gelöscht und Strukturschäden verhindert werden. Für vorbeugende Maßnahmen hat Leeb einen Lungen-Leber-Gesundheitstee zusammengestellt, der auch am Steinerhof erhältlich ist.

Austesten über Pulsfrequenz

„Zur Pulsfrequenz wiederum kommt es, wenn eine Substanz mit einem Akupunkturpunkt in Resonanz geht. Jeder Akupunkturpunkt hat eine eigene Frequenz, daher wird die Methode, nach der ich besonders gerne arbeite, auch Frequentielle Akupunktur genannt“, so die früher am Universitätsklinikum Tulln tätige Notfallmedizinerin. Leeb liebt das Zusammenspiel und die Anwendung dieser Methodik mit den Möglichkeiten der modernen Medizin. „Es gibt den Akupunkturpunkt KG9, der in Resonanz geht mit Substanzen, die dem Körper gut tun. Der KG13 wiederum zeigt schlechte Verträglichkeiten an. Diese Punkte taste ich über den Pulsreflex und damit kann ich dann vieles austesten“, erläutert Leeb im Gespräch mit der NÖN.

Apropos Gespräch: Die vielseitig interessierte Ärztin arbeitete zudem zwei Jahre auf der Tullner Erwachsenenpsychiatrie, „dort lernte ich, dass auch Worte Medizin sind“, betont Sandra Leeb und führt weiter aus: „Was ein Patient sagt und wie er spricht, das höre ich seither wie ein Allgemeinmediziner mit dem Stethoskop den Herzschlag. Und ich lernte, durch das richtige Hinhören und meine passende Wortwahl, heilend zu wirken.“

Viele Erfolge durch Akupunktur

Die Frage, wie Körper und Geist zusammenhängen, hat Leeb schon sehr früh beschäftigt. Zu Beginn ihres Medizinstudiums hat sie das psychotherapeutische Propädeutikum absolviert, in Folge kamen Ausbildungen in Craniosacral-Therapie, Homöopathie, TCM und Osteopathie sowie westliche Kräuterheilkunde und Akupunktur dazu. Letztere – und die Erfolge, die sie damit erzielt – liegen ihr besonders am Herzen.

„Noch gibt es nicht so viele Ärzte, die in diese Richtung arbeiten. Ich wäre interessiert, künftig mit meinen aurikulomedizinischen Kollegen, die mit mir in der Praxis arbeiten, weitere Ärzte dahingehend auszubilden“, erzählt die Mutter von drei Töchtern und zwei Söhnen im Alter von neun bis 20 Jahren. Dennoch bleibt als Ausgleich weiterhin die Notfallmedizin eine der erfüllendsten wie spannendsten Bereiche der Schulmedizin für sie, was wiederum ein großes Glück für die regionalen Rettungsdienste ist.

Weiterführende Informationen und Kontaktdaten gibt es unter www.aurikuloaustria.at