Ob wie angekündigt am 27. März österreichweit die Schanigärten öffnen dürfen, ist angesichts der steigenden Corona-Zahlen unklar. Bei Gesprächen der Regierung am Montag kam es noch zu keiner Entscheidung. Man wolle diese Woche die Lage noch beobachten, hieß es am Wochenende aus dem Bundeskanzleramt. Die Gastronomen der Region glauben jedenfalls nicht daran, dass es noch vor Ostern zu Öffnungsschritten kommen wird. Und wenn, stelle sich die Frage, ob sich eine Öffnung aus vielen Gründen überhaupt rentiere.

„Man muss sich nur die Infektionszahlen ansehen. Ich glaube nicht, dass wir öffnen“, sagt Wirt Richard Kramel vom Dreimäderlhaus in Wolfsgraben. Er hat einen großen Gastgarten, 300 Gäste kann er zu Normalzeiten bewirten. Kommt es wie in Vorarlberg zu Bedingungen, wie zum Beispiel, dass jeder Gast einen negativen Test haben muss, der Zwei-Meter-Abstand zwischen den Tischen einzuhalten ist oder die Sperrstunde um 20 Uhr, kann er sich nicht vorstellen, den Betrieb mit viel Personal aufzusperren. Dies sei einfach nicht leistbar.

„Dann werden wir viel mit Selbstbedienung machen“, sagt Kramel und seine Frau Brigitte ergänzt: „Die Öffnung ist nur am Papier umsetzbar, aber nicht in der Praxis.“ Allein wenn das Wetter nicht mitspiele, könne man den Garten geschlossen halten.

Und auch Werner Raffetseder, Chef des Restaurants Lindenhof in Pressbaum fragt sich: „Und was mache ich dann, wenn es regnet, der Gast mit seinem Schnitzel vor mir steht und ich ihn nicht reinlassen kann?“ In der derzeitigen Lage, ohne Perspektiven, zu investieren, Heizungen, Schirme oder Markisen in seinem Garten aufzustellen, ist für den Pressbaumer keine Option. „Die Lösung, die sich die Regierung aus dem Hut gezaubert hat, lässt sich nicht umsetzen. Eine Öffnung geht nur Hand in Hand, Outdoor und Indoor mit beschränkten Plätzen“, ist Raffetseder überzeugt.

Für Roman und Sabrina Starnberger vom Gasthaus Schreiber in Gablitz ließe sich die Schanigarten-Eröffnung auch nur schwer bewältigen. Zwölf hohe Stufen führen in den Gastgarten, der grundsätzlich Platz für 50 Personen bietet. „Für uns ist es ein Fitnesscenter, für die Speisen ist es – wenn es regnet – nicht so praktisch“, sagt Starnberger. Damit eine Bewirtung überhaupt wirtschaftlich möglich sei, müsste das Gastro-Paar mit einer kleineren Karte arbeiten, um das Einkaufen berechnen zu können. Sonst bleibe man auch auf den Kosten der überschüssigen Lebensmittel sitzen.

Abendgeschäft wird wohl ausbleiben

Christian Koller nutzt die Zeit gerade, um sein Shakespeare Pub in Purkersdorf zu renovieren. Auch sein kleiner Gastgarten wird neu verfliest. Normalerweise sperrt der Gastronom um 16 Uhr auf, seine Gäste lassen bei ihm den Feierabend ausklingen. Viele kommen aber erst gegen Abend. Eine Öffnung mit Sperrstunde wäre fatal.

„Es ist ja so, dass die Ausgangssperre ab 20 Uhr gilt, das heißt, ich muss eigentlich um 19.30 Uhr zusperren, damit die Leute um 20 Uhr zuhause sein können. Zwei Meter Abstand, da bringe ich vier Tische in den Garten, maximal vier Personen pro Tisch, wenn ich voll ausgelastet bin, sitzen hier 16 Personen für zwei Stunden. Und dann soll mir jemand erklären, dass das wirtschaftlich ist“, sagt Koller und ergänzt, was sich wohl viele Gastronomen denken: „Das Beste wäre zu sagen, wir warten ab, lassen Ostern vorbeigehen und dann macht man auf mit Tests und allen Auflagen, die wir gehabt haben, aber dafür drinnen und draußen.“