Kaum jemand verliert ein böses Wort über Karl Schlögl, nachdem er seinen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben hat. Dafür gab der noch amtierende Bürgermeister nun den genauen Fahrplan heraus und nominierte auch gleich seinen Favoriten für die Nachfolge.

Purkersdorf Rückzug: Karl der Große nimmt den Hut

Am 25. September findet die letzte Gemeinderatssitzung unter Schlögls Vorsitz statt. „Am 31. Oktober werde ich dann auch offiziell meine Position als Bürgermeister abgeben“, erklärt Schlögl. Vizebürgermeister Christian Matzka wird dann für 6. November zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates einladen, Schlögl ist dabei nicht mehr stimmberechtigt. Zur Wahl steht jedes Mitglied des Gemeinderates. Als Favorit gilt Gemeinderat Stefan Steinbichler, der auch der Wunschkandidat von Schlögl ist. In einer ersten Abstimmung entschied sich die SPÖ-Fraktion einstimmig für ihn.

In der SPÖ-Jahreshauptversammlung am 13. September soll Steinbichler auch als Kandidat per Wahl bestätigt werden. „Fühle mich sehr geehrt, dass es viele Leute gibt, die mir das zutrauen“, sagt Steinbichler. Geht alles nach Plan, wird er der achte Bürgermeister Purkersdorfs in der Zweiten Republik. „Er ist ein echter Sozialdemokrat und gleichzeitig hat er bürgerliche Wurzeln, das ist für Purkersdorf eine sehr gute Grundlage“, attestiert Schlögl seinem potenziellen Nachfolger höchste Qualität.

Matzka macht als Vize-Stadtchef weiter

Bis zur nächsten Wahl dürften auch noch alle anderen weitermachen, geht es nach dem Wunsch Schlögls. „Ich hoffe, dass mir niemand in die Pension nachfolgt, es hat eine sehr enge Kooperation zwischen mir und Vizebürgermeister Matzka gegeben, es könnte sein, dass er gemeinsam mit mir ausscheidet“, erzählt Schlögl im Gespräch mit der NÖN.

Nach einer kurzen Nachdenkphase hat sich auch Vizebürgermeister Christian Matzka entschlossen weiterzumachen. „Nachdem ich 2015 von allen Gemeinderäten in mein Amt gewählt wurde, verspüre ich noch immer das Vertrauen und das möchte ich nicht enttäuschen“, sagt Matzka.

Der Rückzug Schlögls ist aber auch gleichzeitig der Startschuss für die Opposition, sich auf die nächste Gemeinderatswahl vorzubereiten. ÖVP-Obmann Andreas Kirnberger sagte stets, dass er nach der Ära Schlögl die Position des Bürgermeisters anstreben werde. Rückendeckung erhält er auch von ÖVP-Regionssprecher Michael Strozer. „Andi ist sicher der kommende Mann, der bei der nächsten Gemeinderatswahl kandidiert, und ich glaube auch, dass er ein guter Typ ist und gute Chancen hat“, so Strozer, der darauf verweist, dass Purkersdorf immer schon eine bürgerliche Stadt war.

ÖVP-Klubobmann Florian Liehr schlägt in diesem Zusammenhang gleich kritische Töne gegenüber Schlögls Politik an: „Besonders die drückende Schuldenlast und die mitunter in die Jahre gekommene Infrastruktur sind Themen, die der Gemeinderat gemeinsam lösen muss.“ Dies spricht auch NEOS-Gemeinderat Christoph Angerer in einem Statement an: „Die hohen Schulden der Stadtgemeinde gehen auch auf Schlögls Konto. Ich hätte mir gewünscht, er wäre in diesem Bereich vorausschauender gewesen.“

ÖVP wittert nun ihre Chance

Neben einer neu motivierten ÖVP wird auch die Rückkehr von Josef Baum in die Politik erwartet. Er hat sich mit der aktuell im Gemeinderat befindlichen Fraktion zerstritten, nachdem keine der drei Mandatarinnen den Platz für ihn räumen wollte.

Mit Martin Cipak ist auch ein parteiloser im Gemeinderat vertreten. Er hat die FPÖ Purkersdorf verlassen und ist nun als Einzelkämpfer unterwegs. Möglicherweise wird er bis zur nächsten Wahl in einer der verbliebenen Fraktionen unterkommen. Als wahrscheinlich gilt die SPÖ.

Die FPÖ hat in Purkersdorf einen neuen Vorstand gewählt, mit Obmann Alfred Tauber an der Spitze, ist aber derzeit nicht im Gemeinderat vertreten.