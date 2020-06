Inmitten des Corona-Lockdown haben die beiden die öffentliche Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Mittlerweile hat sharemyview 570 Mitglieder aus Japan, Hong-Kong, Russland, Bhutan, Deutschland, Mexiko oder Kolumbien sowie den USA und Hawaii. 13.000 Interaktionen sind bereits zu verzeichnen. Mittels Video wird gezeigt, was man sieht, wenn man aus dem Fenster schaut. Ob der prachtvolle Garten von Ruth in Hawaii oder die Küste von Acapulco, die Rosa gepostet hat. Worüber sich Karin Holzer besonders freut, ist die Verbundenheit der Mitglieder: „Es gibt keinen Neid, im Gegenteil, die Freude über den schönen Ausblick wird geteilt.“ Die beiden sind auch froh darüber, dass es auf ihrer Seite noch nie einen „blöden oder untergriffigen Kommentar“ gegeben hat. „Wir sehen uns so als Antithese zu Hass im Netz“, sagt Karin Steinbichler.

Birgit Kindler

Die Idee zur virtuellen Auszeit haben Holzer und Steinbichler schon vor längerer Zeit entwickelt. „Als der Lockdown kam, wussten wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist“, erklärt Steinbichler. Denn Gemeinschaft und Natur würden den Menschen fehlen. Dass die Gruppe so gut angenommen wird, damit haben die Purkersdorferinnen teilweise gerechnet. „Wir haben gespürt, dass viele Menschen genau so eine Community jetzt brauchen. Allerdings haben wir uns nicht vorstellen können, von Purkersdorf aus die ganze Welt zu erreichen.“

Besonders in Erinnerung geblieben ist den beiden der Beitrag einer jungen Spanierin, die krankheitsbedingt ihr Haus nicht verlassen durfte – nicht einmal um Medikamente oder Lebensmittel zu kaufen. „Sie schrieb uns damals eine persönliche Nachricht, in der sie erzählte, dass sie seit 47 Tagen zu Hause eingesperrt ist, dass sie einsam ist und dass die Fotos und Filme auf sharemyview und die vielen aufmunternden und wertschätzenden Kommentare tatsächlich ihr Highlight des Tages sind“, schildert Steinbichler die berührenden Erlebnisse mit Mitgliedern.

Ein anderes Mitglied aus Cantabria in Nordspanien macht mehrmals die Woche eine kleine „Reise“ mit dem Auto und zeigt nicht nur seine Alltagswege, sondern auch seine Lieblingsplätze in der Umgebung.

Für die Zukunft erreichen wollen die beiden, dass die Menschen „das Schöne vor ihrer Nasenspitze sehen, das sonst in der Hektik des Alltages verborgen bleibt. Man muss nicht um 19 Euro nach Mallorca fliegen, um etwas zu erleben“.

Künftig wollen Holzer und Steinbichler mit sharemyview die Hotellerie und Gastronomie unterstützen: „Wir laden alle weltweit ein, ein Video aus Hotelzimmer oder Gastgarten mit dazugehöriger Website zu posten, damit sie von den Mitgliedern auch gefunden werden können.“