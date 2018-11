Soziale Medien wie Facebook, Whats-App und Instagram haben längst auch in den Schulen Einzug gehalten. Nicht nur die Schüler selbst verwenden sie, sondern auch Eltern, Lehrer und die Schulen selbst nutzen die neuen Möglichkeiten zum Informationsaustausch. Dies thematisierte der Landesschulrat nun in einer Aussendung, in der gerade vor dem Hintergrund des Datenschutzes darauf hingewiesen wird, dass soziale Netzwerke kein geeignetes Mittel zur Kommunikation darstellen und auch im Unterricht nicht genutzt werden sollten.

Für die Schulen in der Region Purkersdorf ist das Thema keine Neuigkeit. „Digitale Grundbildung“ wird überall groß geschrieben. Das Purkersdorfer Gymnasium war 2011 eine der ersten Schulen, die E-Learning im Schulalltag (eLSA) eingesetzt hat. „Diese digitalen Kompetenzen zu fördern beziehungsweise zu erhalten ist viel Arbeit für IT-Betreuer und Lehrpersonen“, weiß Direktorin Irene Ille.

Aufklärung wirkt besser als Verbote

„Ich bin für ‚Gebote‘ nicht ‚Verbote‘ in vielen pädagogischen Bereichen, auch hier. Die Zusammenarbeit mit den Schülervertretungen ist sehr sinnvoll, denn es soll ja Einsicht erfolgen und wir sollten als Erwachsene gute Vorbilder sein“, fährt Ille fort. Soziale Medien kommen an der Schule zum Teil für organisatorische Angelegenheiten zum Einsatz. „Dort, wo es einen Vorteil bringt“, betont sie. Jakob Dumfarth, Schulsprecher-Stellvertreter, bestätigt: „Bei uns kommt es tatsächlich öfters vor, dass Lehrpersonen mit Schülern eine Whats-App-Gruppe erstellen. Beispielsweise werden dort Fragen zu Hausübungen oder Schularbeiten geklärt. Die Gruppen erweisen sich also grundsätzlich als sinnvoll.“ Ein Verbot dieser Gruppen würde Problemen wie Cybermobbing nicht vorbeugen. „Die Schüler werden einfach ohne Lehrer die Gruppen erstellen“, so der Schulsprecher. Dass WhatsApp erst ab 16 Jahren erlaubt ist, ist der Schülervertretung bewusst: „Hier begrüßen wir die Weisung, denn Gesetz ist Gesetz.“

Auf Aufklärung statt Verbote setzt man auch an der BAfEP des Sacré Coeur Pressbaum. „Unser Ansatz ist, Schüler entsprechend auf die Herausforderungen dieser ‚neuen‘ Medien vorzubereiten, diese zu verbieten, erachten wir als wenig zielführend“, erklärt Direktor Peter Brunner. Dennoch verweist er auf klare Richtlinien hinsichtlich der Kommunikation mittels sozialer Netzwerke: „Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung sind diese Formen der Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern nicht erlaubt. Schüler und Lehrer verfügen über eine berufliche E-Mail-Adresse, die die Basis der Kommunikation darstellt.“ Darüber hinaus verfügt die Schule über einen Facebook-Auftritt. Dieser werde genauestens kuratiert: „So werden etwa Postings und Kommentare von uns freigeschaltet, nachdem sie gelesen und kontrolliert wurden. Wir setzen als Schule damit ein Beispiel dafür, wie ein verantwortungsvoller Social-Media-Auftritt gestaltet sein kann.“

An der Purkersdorfer Mittelschule begrüßt man den Erlass des Landesschulrates. Direktorin Margarethe Koncki-Polt: „Der verantwortungsvolle Umgang mit sozialen Medien ist wichtiger Inhalt der digitalen Grundbildung und seit Jahren laufend Thema im schulischen Alltag.“ Auch Volksschuldirektorin Anna Diasek erklärt: „Wir halten jedes Jahr Workshops sowie einen Elternabend zum Thema Safer Internet ab. Ziel ist es, Eltern und Schüler zu unterstützen, Medienkompetenz zu fördern.“

Den Erlass ernst nimmt auch das Privatgymnasium des Sacré Coeur. Der verantwortungsvolle Umgang mit sozialen Medien hat Priorität. „Kommunikation zwischen Schülern, Eltern und Lehrern über soziale Medien gibt es bei uns aber nicht“, so Direktor Harald Strauss. „Grundsätzlich wird bei uns besonders Wert auf eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe gelegt, von Mensch zu Mensch und nicht von Medium zu Medium“.