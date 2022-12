Stille Nacht und Fondue zu Weihnachten

Der Christbaum wird aufgeputzt, das Weihnachtsessen vorbereitet, man singt gemeinsam stimmungsvolle Lieder und wartet, bis das Glöckchen läutet. Für manche geht es dann auch noch in die Christmette. So sieht der Heilige Abend bei vielen aus, die NÖN hat sich umgehört, wie die Promis in der Region Weihnachten feiern, aber auch, wie Einsatzkräfte diesen besonderen Tag im Jahr gestalten.

NÖN-Style-Expertin und Neo-Dancing-Star Martina Reuter verbringt den Vormittag des 24. Dezembers beispielsweise am Spendentelefon für Licht ins Dunkel. „Danach fahre ich zum Christkindlmarkt nach Schönbrunn. Dort treffe ich mich mit meinen Kindern und meinen Eltern. Wir fahren dann gemeinsam nach Hause und besuchen in Purkersdorf die Kindermette“, erzählt Reuter. Dann findet auch schon das Highlight – die Bescherung – statt und am Christtag fährt Reuter mit ihren Kindern nach München. „Dort bleiben wir für zwei Wochen. Ich arbeite wie immer weiter“, sagt die Style-Expertin, die sich für Weihnachten natürlich schon ein Outfit zurechtgelegt hat. „Ich style mich natürlich immer, es muss schick und bequem sein. Wahrscheinlich ziehe ich meinen roten Mariah-Carey-Overall an. Der schaut toll aus und ist gleichzeitig superbequem“, meint Reuter.

Sehr familiär geht Weihnachten auch bei Sängerin Joni Madden über die Bühne. Sie feiert im Kreise ihrer Familie. „Zuerst gibt es traditionell Fondue und Misosuppe. Ich wollte das ja schon mal ändern, aber die Kinder waren dagegen“, schmunzelt die Amerikanerin, die auch gerne mal – wie es in Amerika üblich ist – am 25. Dezember gefeiert hätte, „aber die Familie besteht auf den 24. Dezember“. Bei der Bescherung wird dann natürlich gemeinsam musiziert. „Wir singen ‚Stille Nacht‘“, verrät die Pressbaumerin.

Auch bei Markus Kadensky – einem Teil von Edmund – wird unterm Christbaum gesungen. „Natürlich singen wir unser Weihnachtslied ‚Stü is de Nocht‘“, erzählt er. Kadensky feiert mit 20 Familienmitgliedern im Zinshaus seines Onkels. „Es gibt Schweinsbraten und Bio-Lachs und um 17 Uhr ist Bescherung.“ Als Geschenke verteilt er übrigens kleine Stofftiere. „Wir hatten kürzlich einen Auftritt auf der Schafalm und der Wirt hat Stoff-Schafe an uns verteilt, die ich weiterschenke. Ganz pragmatisch“, lacht der Pressbaumer.

Erdäpfel mit Butter als Weihnachtsessen

Ein Kontrastprogramm dazu ist der 24. Dezember bei Helmut Tschellnig. Der Gablitzer Extremsportler verbringt den Tag allein. „Ich habe ein besonderes Weihnachtsritual, am Vormittag mache ich mit meinem Rad eine Friedhofstour und besuche alle meine Freunde, die schon verstorben sind.“ Zu Hause angekommen hört er gute Musik und kocht sich seine Lieblingsspeise – Erdäpfel mit Butter. „Ich freue mich jedes Jahr auf diesen Tag“, meint er.

Während die einen feiern, müssen die anderen auch während der Festtage stets bereit für den Notfall sein. Beim Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz sind 13 Personen im Einsatz – die volle Dienstbesetzung sowie zwei Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug. Die Dienste dauern entweder von 8 bis 19 Uhr oder von 19 bis 8 Uhr, so Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann. Um trotzdem Gemütlichkeit aufkommen zu lassen, wird gemeinsam gekocht, meistens gibt es einen Braten oder Raclette.

Ob viel los sein wird, lässt sich nur schwer einschätzen. „Aber nur weil Weihnachten ist, hören Herzinfarkte ja nicht auf“, meint Uhrmann.

