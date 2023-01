Tafel: Sprunghafter Anstieg bei Beziehern

„Um drei Mal mehr Leute sind 2022 zur Tafel gekommen, wir gehen schon ins Vierfache hinein“, zieht Alexandra Stangl Bilanz über das vergangene Jahr. Stangl ist Leiterin der Gesundheits- und Sozialen Dienste des Roten Kreuzes und zuständig für die Team Österreich Tafel in Pressbaum. Dabei werden jeden Samstag Lebensmittel von Supermärkten an berechtigte Bezieher verteilt, die nicht mehr verkauft werden können.

Den Grund für den sprunghaften Anstieg führt Stangl hauptsächlich auf den Krieg in der Ukraine zurück. „Denn in den Jahren vorher sind wir langsam aber stetig gewachsen“, so Stangl. Die Teuerungswelle habe die Menschen zwar schon motiviert zur Tafel zu gehen, „aber ich hoffe, all die Menschen, die es brauchen, nutzen auch das Angebot“. Der schwierigste und unangenehmste Schritt sei die Registrierung beim Roten Kreuz. „Aber wenn die Leute einmal etwas abgeholt haben, dann merken sie, dass sie mit vielen im gleichen Boot sitzen“, sagt sie.

Zeiten sind nicht einfach

Besonders beliebt bei den Beziehern sind übrigens haltbare Lebensmittel – wie Nudeln, Zucker oder Öl. „Nur bekommen wir die leider nicht so oft“, weiß Stangl. Gerne genommen werden aber auch Milch, Käse, Obst, Gebäck oder Eier und natürlich – bei Bedarf – Babynahrung.

Mehr Lebensmittel verteilt als 2021

Insgesamt wurden 2022 über 54 Tonnen Lebensmittel verteilt. „Um 800 Kilo mehr als 2021. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mehr Lebensmittel bekommen haben. Unser Eindruck war eigentlich, dass die Geschäfte eher weniger hergeben. Der Anstieg überrascht und freut mich sehr“, so Stangl, die auch betont, durch private Sammelaktionen Lebensmittel bekommen zu haben. „Die Spendenfreudigkeit ist hoch.“

Ausgegeben werden die Lebensmittel in Schachteln, ein Einkaufserlebnis gibt es dabei nicht. Gründe dafür sind Corona und Hygienevorschriften.

Insgesamt arbeitet bei der Pressbaumer Team Österreich Tafel ein Team von 80 Mitarbeitern, pro Ausgabe sind 15 Personen im Einsatz – jene, die für die Ausgabe zuständig sind und jene, die die Lebensmittel abholen.

„Wir fahren vom 14. Bezirk bis nach Pressbaum alle ab. Je später wir kommen, desto mehr Lebensmittel haben sie für uns. Es gibt aber natürlich auch Supermärkte, die sich nicht beteiligen wollen“, informiert Stangl. Die Team Österreich Tafel gibt es seit sechs Jahren in Pressbaum, Anfang 2021 ist sie in neue Räumlichkeiten umgezogen.

