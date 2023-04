Tauschparty: Freude über neue alte Kleidungsstücke

Große Freude herrschte beim Organisatorinnenteam rund um Maria Parzer kürzlich in Purkersdorf, denn: Die vergangene Kleidertauschparty war ein großer Erfolg. „Danke an alle, die dabei waren“, freut sich Grünen-Gemeinderätin Susanne Klinser über den Zuspruch. Sie betont aber auch: „Mit der Party regen wir den kritischen Konsum an. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Kleidung bleibt im Umlauf. Das schont die Geldbörse und die Umwelt. Kleidertausch ist gelebte Nachhaltigkeit.“

Maria Parzer betont, dass es in Purkersdorf noch im Herbst die nächste Kleidertauschparty geben wird. Wer aber schon früher tauschen möchte, hat am Sonntag, 16. April, von 15 bis 17 Uhr im Gablitzer Pfarrheim die Möglichkeit dazu. Hier veranstaltet die Grüne Liste Gablitz nämlich eine solche Kleidertauschparty. „Ganz nach dem Motto ‚Tauschen statt kaufen‘ wollen wir nach dem schönen Erfolg letztes Jahr diese Aktion wiederholen, diesmal jedoch im Gablitzer Pfarrheim“, freut sich Dagmar Lamers von der Grünen Liste.

Vergangenes Jahr kamen etwa 50 Personen, das möchte man heuer übertrumpfen. „Alle Interessierten sind daher aufgerufen, nicht mehr getragene – aber schöne – Kleidungsstücke zu bringen und gegen die Mitbringsel der anderen zu tauschen. Und wer will, bleibt noch zu einem Plausch bei Kaffee und Kuchen“, erklärt Lamers.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.