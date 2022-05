Teuerungen im Alltag: „Marillen könnte ich mir nicht leisten“

Werbung

Wenn Frau Sylvia in den Supermarkt geht, bleibt der Einkaufswagen der Mindestpensionistin meist leer. „Von meinen 975 Euro zahle ich die Hälfte für die Miete weg. Dann noch Strom, Wasser und Heizung, da bleibt fast nichts mehr für Gewand und zum Essen. Im Winter gab es nie über 18 Grad im Wohnzimmer. Geduscht habe ich mit kaltem Wasser.“

Gemeinsam wartet sie deshalb am frühen Samstagabend in einer großen Menschenmenge vor einem Gebäude des Asfinag-Geländes in Pressbaum.

„Wir sind von der Corona-Pandemie direkt in die Teuerungswelle geschlittert.“ Alexandra Stangl, Fachbereichsleiterin Gesundheits- und Soziale Dienste in der Region

Denn dass Menschen wie Frau Sylvia dennoch über die Runden kommen, dafür sorgen die Team Österreich Tafel Pressbaum und das Rote Kreuz Purkersdorf.

Besonders in letzter Zeit kommen aber auch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen, die jeden Samstag die gespendeten Lebensmittel und Hygieneartikel von den Supermärkten abholen, sortieren und an die Bedürftigen ausgeben, an ihre Grenzen, weiß Alexandra Stangl, Fachbereichsleiterin Gesundheits- und Soziale Dienste in der Region: „Wir sind von der Corona-Pandemie direkt in die Teuerungswelle geschlittert. Aufgrund dessen betreuen wir zur Zeit mit über 170 Personen gleich doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Gleichzeitig haben wir einen massiven Rückgang bei Obst und Gemüse aufgrund der Verwerfungen bei den Lieferketten.“

Die Zahl der Hilfsbedürftigen steigt

Spätestens mit dem Anstieg praktisch aller Preise hat auch das „Working Poor“-Thema Österreich erreicht. Eine der davon Betroffenen ist Frau F. (Name der Redaktion bekannt): „Wir arbeiten beide, mein Mann Vollzeit und ich über 30 Stunden Teilzeit, aber mit unseren vier Kindern reicht das Einkommen einfach nicht. Wir warten mit Sorge auf die Stromrechnung.“

Die Verkleinerung der wöchentlichen Ration macht auch Mindestsicherungsbezieherin Elisabeth Wurz zu schaffen, die zur Tafel kommt, seit sie eines Tages kein Geld mehr hatte, um sich ein Stück Brot zu kaufen: „Ich bin auf diese Hilfe hier wirklich angewiesen. Früher bin ich eine ganze Woche mit den Lebensmitteln ausgekommen, jetzt reicht es aber leider nicht mehr. Wie ich die Nachzahlungen für Strom und Gas aufbringe, weiß ich noch gar nicht.“

Unter den Wartenden befinden sich auch viele Flüchtlinge aus der Ukraine. Eine von ihnen ist Ljudmyla aus der Region Kiew, die auch ihren Sohn mitgenommen hat, der sich die Zeit beim Spielen mit anderen ukrainischen Kindern vertreibt: „Wir haben sehr wenig Geld, das Essen, das wir hier erhalten, hilft uns aber.“

Die Sinnhaftigkeit der Tafel erschöpft sich jedoch nicht bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln, wissen Alexandra Stangl und Heinz Preisz, Bezirksstellenleiter-Stellvertreter des Roten Kreuzes in Purkersdorf-Gablitz: „Bei uns wird auch viel getratscht, Informationen werden ausgetauscht, es ist ein sozialer Treffpunkt geworden. So ist unsere Arbeit doppelt sinnvoll und macht Freude.“

Freude, die auch Invalidenrentnerin Silvia Smetana an diesem Abend, die Sonne ist bereits hinter den Hügeln des Wienerwaldes rund um Pressbaum verschwunden, verspürt: „Ich bin ja sehr glücklich und dankbar, denn die Kosten für Benzin, Strom, die Gemeinde und auch in anderen Bereichen steigen von Monat zu Monat, aber in den letzten Wochen war es doch oft ziemlich wenig Obst. Heute schaut es aber wieder toll aus. Sogar Marillen sind dabei. Die könnte ich mir nicht leisten.“

