Kein Maibaum wird heuer in der Region aufgestellt. In Purkersdorf war das Maibaumaufstellen der Feuerwehr immer eine nette Gelegenheit für die Bevölkerung, zusammenzukommen. Heuer wird es das nicht geben, wie Abschnittskommandant und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf, Viktor Weinzinger bestätigt. Er bedauert auch, dass das große Fest mit bis zu 1.000 Besuchern heuer nicht stattfinden kann.

Ein Highlight war das Maibaumaufstellen auch in Wolfsgraben. „Wir haben unseren Maibaum als eine von wenigen Feuerwehren händisch aufgestellt“, sagt Kommandant Christian Lautner. Heuer fällt das aus. Auch das Sonnwendfeuer wird nicht stattfinden. „Uns Feuerwehren trifft das wirtschaftlich extrem“, weiß Lautner. Er hofft, dass zumindest das Fest im September regulär über die Bühne gehen kann, und er setzt auf Spenden aus der Bevölkerung. „Die Bürger sind immer hinter uns gestanden“, meint der Kommandant.

Auch in Mauerbach ist man über die Absage traurig. „Bei uns ist das Maibaumaufstellen das erste Event im Frühjahr, bei dem die Bürger zusammenkommen. Hier steht der gesellschaftliche und traditionelle Aspekt im Vordergrund, da ist es besonders schade, dass die Veranstaltung heuer ausfallen muss“, bedauert Dominik Kerschbaumer, Kommandant der FF Steinbach, das Fehlen des Maibaums heuer. Die Einnahmen sind zwar nicht sehr groß, das Maibaumaufstellen der Feuerwehr Mauerbach ist in den letzten Jahren zu einer immer wichtigeren und größer werdenden Veranstaltung geworden. „Das Maibaumaufstellen hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert, auch für die Kameradschaft“, sagt Lukas Bauer, 1. Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Mauerbach. Auch das Fest, das im Juni stattgefunden hätte, kann jetzt nicht wie geplant abgehalten werden. Aber: Es wurde vorerst in den Herbst verschoben. „Wir haben im September den Blaulichttag bei uns in Mauerbach, den wir da gerne gemeinsam mit dem Fest veranstalten würden. Das bietet sich an. Wir hoffen, dass beides stattfinden kann. Wir sind sehr zuversichtlich“, so Bauer.

Als fehlendes Kulturerbe beschreibt Franz Endler, Kommandant der Feuerwehr Gablitz, die Absage des Maibaumaufstellens. Auch Einnahmen gibt es dadurch keine. „Im Vordergrund steht aber das Zusammenkommen der Dorfgemeinschaft.“

In Tullnerbach stellt der Ausfall der Feste die Feuerwehr vor ein großes Problem, wie Ferdinand Haas, Pressesprecher der Feuerwehr Tullnerbach erklärt. „Abgesehen vom Ausfall der Traditionen stellt die Absage die Feuerwehr vor ein großes Problem, da der Heurige die Haupteinnahmequelle darstellt. Dieses Geld für die Instandhaltung der Fahrzeuge und Schutzausrüstung der Mannschaft fehlt. Die Feuerwehr ist aber trotz Krise voll einsatzbereit.“

Auch die Freiwillige Feuerwehr Irenental musste ihr Pfingstfest bereits absagen. „Ob ein herbstliches Überraschungsfest stattfinden wird, kann man aus heutiger Sicht noch nicht sagen“, teilt Kommandant Rudolf Passet mit. Man werde sehen, wie sich die Lage entwickelt. Definitiv nicht stattfinden wird das traditionelle Maibaumaufstellen bei der Familie Rieger.

In Pressbaum findet die Maibaumfeier lediglich intern statt. Allerdings fallen heuer auch die Florianimesse mit Fahrzeugsegnung des neuen HLF 3 sowie der Tag der offenen Tore aus. Bei der Feuerwehr bedauert man es sehr, diese Serviceleistungen nicht anbieten zu können und den so gewonnenen Kontakt zur Bevölkerung zu verlieren. Speziell zu jenen der Kinder, die beim Tag der offenen Tore immer sehr viel Spaß haben.

Kein öffentliches Maibaumaufstellen gab es auch bei der Feuerwehr Rekawinkel. „Wir haben uns aber intern getroffen und den Maibaum aufgestellt. Das fällt heuer aus“, informiert der Kommandant der Feuerwehr Rekawinkel, Christopher Kerschbaum. Abgesagt wurde bereits das Fest Anfang Juni. Ob die Veranstaltung nachgeholt wird, ist nicht fix. „Das wird eng. Wahrscheinlich starten wir erst wieder mit unserem Adventstandl.“