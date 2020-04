Mit der Steirischen Harmonika und einer Harfe spielt das Zweiergespann Volksmusikstücke aus verschiedenen Regionen. Thomas Rauschers Liebe zur Steirischen Harmonika begann in Oberösterreich bei Franz Obermair, einem begnadeten Harmonikalehrer. Vier Jahre lang ist er monatlich für den Unterricht nach Neuhofen a.d. Krems gefahren. Mittlerweile wird das musikalische Repertoire des Duos ständig erweitert.

NÖN: Seit wann spielen Sie gemeinsam als Duo „Saitenknopferl Musi“?

Regina Pop: Seit 2014. Bei unserer Familienmusik „Stubenmusik Rauchengern“ spielte ich entweder Hackbrett oder die Steirische Harmonika. Da es schon viele Harmonikaspieler gab, festigte sich bei mir der Wunsch, auch Harfe zu lernen, da die Harfe sehr gut als Begleitinstrument zur Steirischen Harmonika passt. 2013 habe ich damit begonnen. Seit 2014 verwende ich eine echte Volksmusik-Harfe. Thomas war bei den Proben und Auftritten der Stubenmusik immer wieder dabei. Bei diesen Gelegenheiten haben wir beschlossen, ein Duo zu gründen. Damals noch als reine Spaß-Variante. Thomas



Rauscher: Wir trafen uns bei einem Seminar für Volksmusikanten und bei den Musikanten-Stammtischen auf der Buchbergwarte. Bei den Adventkonzerten in der Mostschenke Klaghofer in Rekawinkel haben wir schon zusammen vor Publikum gespielt. Und gelangten schließlich zu dem Punkt: Jetzt brauchen wir einen Namen für unser Duo! Im großen Stil ist es am Steinerhof losgegangen. Seit er aufgesperrt hat, spielen wir dort regelmäßig.

Wie ist die Rollenverteilung?

Pop: Wir erarbeiten gemeinsam Musikstücke, die uns gefallen, und meistens übernehme ich die Begleitung. Ich spiele nicht gerne alleine, sondern suche mir lieber den Raum um die Hauptmusik – bin eher ein musikalischer Freigeist. Thomas schafft dafür die Grundlage.



Rauscher: Wir ergänzen uns prima. Jeder von uns bringt seine Ideen ein, und daraus ergeben sich schöne Stücke. Ein Musiker allein klingt zwar recht nett, aber gemeinsam ist es besser und macht auch mehr Spaß.

Wir ergänzen uns prima. Jeder von uns bringt seine Ideen ein, und daraus ergeben sich schöne Stücke

Welche Instrumente spielen Sie?

Pop: Ich spiele sechs Instrumente. Hackbrett, Akkordeon, Steirische Harmonika, Harfe, Blockflöte und Schwyzerörgeli. Manche davon besser und manche nicht so gut. Jedes Instrument aber aus Spaß, wobei einige beim Üben natürlich viel zu kurz kommen.



Rauscher: Als Kind lernte ich Akkordeon und Klavier. 2009 habe ich ernsthaft begonnen, mich mit der Steirischen Harmonika zu beschäftigen und Unterricht zu nehmen. Bei den Seminaren für Musikanten konnte ich mir viel aneignen und lerne noch immer viel dazu.

Ist die Harfe ein untypisches Musikinstrument in der Volksmusik?

Pop: Nein, in unserer Region aber eher unüblich. In Tirol und Bayern ist sie häufiger in der Volksmusik vertreten und wird dort auch hergestellt. Auch bei uns wird sie jetzt immer öfter eingesetzt.

Wann habt ihr mit dem Musizieren begonnen?

Pop: Mit acht Jahren. Meine Schwester und ich bekamen Akkordeonunterricht. Damals war es nicht selbstverständlich, ein Musikinstrument zu lernen. Unsere Lehrerin, Frau Jagersberger aus Purkersdorf, unterrichtete uns zu Hause. Sie war mit Leib und Seele dabei, und als sie bemerkte, dass unsere Mutter Zither spielt, wurde diese sofort in den Unterricht eingebunden. Die Unterrichtsstunde dehnte sich oft auf bis zu drei Stunden aus. Später ist daraus die „Stubenmusik Rauchengern“ entstanden. Allerdings spielte ich am Anfang nicht mit. Mein Interesse bewegte sich eher in Richtung der damaligen Schlager und Unterhaltungs- und Tanzmusik. Nach einer Spielpause von 30 Jahren hat mich wieder die Lust am Musizieren gepackt.



Rauscher: Im Kindesalter. Mein erstes Instrument war die Luftgitarre. Geübt habe ich vor dem Spiegel im Schlafzimmer meiner Eltern. Musik war immer ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens. Aber der Wunsch, mit dem notwendigen Ernst ein Instrument schön spielen zu können, der ist erst viel später gekommen. Damals wollte ich nicht üben, sondern Musik machen und dabei Spaß haben. Dafür reichte mir das Keyboard. Mein Musikgeschmack ist sehr breit gefächert. Die Volksmusik habe ich erst in den letzten Jahren im Detail kennen und lieben gelernt. Meine zweite Leidenschaft gilt dem Komponieren. Mittlerweile wurden bereits zwei meiner Werke in Notenheften gedruckt. Beide Stücke sind Walzer, und sie heißen „Am Wienerwaldsee“ und „Der Lawieser“.

Was bedeutet das Musizieren für Sie?

Rauscher: Das Schönste am Musizieren ist für mich der Umstand, dass sich viele Türen geöffnet und wir viele nette und interessante Leute kennengelernt haben. Die Musik verbindet Menschen, ganz egal woher sie kommen, welchen Beruf sie ausüben, wie alt sie sind, ob sie etwa eine Behinderung haben oder einfach nur zuhören wollen. Positive Rückmeldungen unserer Zuhörer erfreuen uns natürlich sehr und sind wiederum Ansporn, weiter zu üben. Musizieren macht glücklich und ist ein wunderbares Training fürs Gehirn.



Pop: Das sehe ich auch so. Ich habe durch die Musik einen großen Bekanntenkreis gewonnen und schon viel Spaß gehabt.

Das Schönste am Musizieren ist für mich der Umstand, dass sich viele Türen geöffnet und wir viele nette und interessante Leute kennengelernt haben

Haben Sie sich bei der Musik Ziele gesetzt?

Rauscher: Wir wollen dazu beitragen diese Art von Musik zu erhalten und wieder mehr in unserer Gegend zu verbreiten. Wir haben bereits Seminare für Musikanten organisiert und planen auch für 2021 wieder eines. Die Vorgespräche dazu laufen schon, und es gibt bereits Zusagen von Referenten aus diversen Bundesländern. Qualität ist uns in diesem Bereich sehr wichtig. Das letzte Seminar war schon ein Selbstläufer und kurz nach Bekanntgabe ausgebucht.

Pop: Mein Ziel ist es, viele Menschen zu ermutigen auch Volksmusik zu spielen, da diese Art von Musik einem viel Freiraum lässt und das Zusammenspielen in lustiger Runde relativ einfach möglich ist. Den Austausch mit Musikern aus der Umgebung würden wir beide gerne forcieren. Die gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung ist wichtig. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder im Wirtshaus zu spielen und im Herbst einen Stammtisch mit zu organisieren.

Wo kann man die Saitenknopferl Musi spielen hören?

Rauscher: Am Steinerhof spielen wir regelmäßig. Auch beim Fink in der Au hatten wir laufend Auftritte. Die von uns organisierten Stammtische sind sehr beliebt und meist voll besetzt. Dazu laden wir bekannte Musikanten ein, die auch immer wieder gerne zu uns kommen. Eine immer wieder lustige Abwechslung ist für uns die musikalische Untermalung beim Markt vor dem Wirtshaus Oliver gemeinsam mit Christian Lauder von den MusikKanten.

Kann man Sie buchen?

Pop: Ja. Wir werden für diverse Feiern gebucht. Wir spielen maximal zwei Stunden, da wir unverstärkt, also ohne Strom, musizieren. Auch in Pflegeheimen



treten wir auf. Es begann im Senecura in Pressbaum und in Folge kamen das Heim St. Louise in Maria Anzbach und ein Pflegeheim in Wien/Rodaun dazu.

Rauscher: Die Auftritte in den Seniorenheimen sind für mich etwas Besonderes. Es ist berührend zu sehen, wie wir die Senioren für unsere Musik begeistern können und Abwechslung in ihren Alltag bringen. Wir versuchen unser Programm mit ihren musikalischen Wünschen zu ergänzen und haben auch damit begonnen, mit unserem Publikum gemeinsam Lieder zu singen.

Wie üben Sie in Zeiten von Corona?

Pop: Leider ohne Thomas. Dafür treffe ich mich mit meiner Schwester Lotte auf der Wiese zum Üben. Der Weidezaun zwischen uns sorgt für den notwendigen Abstand.

Rauscher: Derzeit alleine, und wenn ich einen Tipp von meinem Lehrer brauche, geht es ja schon sehr einfach über Skype.