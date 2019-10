Seit 25 Jahren beliefern die Gebrüder Aschauer aus Laab/Wald 80 Schulstandorte in NO, Wien und dem Burgenland mit frischer Schulmilch. Der Milchbetrieb zählt zu den größten in Österreichs und ist dennoch vom Preis- und Mengendruck betroffen. Für Familie Aschauer liegt die Zukunft in der Direktvermarktung von Milch und Milchprodukten. „Über die Menge ist kein adäquater Preis mehr zu erzielen. Das Credo lautet deshalb Qualität vor Quantität“, sagt Alexander Aschauer.

Der landwirtschaftliche Betrieb der Familie in Laab/Walde zählt 165 Kühe. Die veredelten Milcherzeugnisse vermarktet Bruder Martin Aschauer gemeinsam mit seiner Frau Edith im vergangenen Jahr eröffneten Bauernladen in Neu-Purkersdorf an der Tullnerbachstraße. „Es ist viel Arbeit, bei der letztlich nicht viel Geld herausschaut“, meint Aschauer, „ohne die Leidenschaft für Landwirtschaft gäbe es längst keine Bauern mehr.“ Die Zukunft der Landwirtschaft sieht er jedoch nicht unbedingt negativ: „Es geht schließlich, um das Image“, sagt Aschauer, „wenn man von den Eltern das Leben am Hof und die Betriebsführung positiv miterlebt, dann ist die Chance auf eine Weiterführung durch die nächste Generation sehr hoch.“ Zudem müsse auch das Image nach außen weiter verbessert werden, denn was helfe es, wenn Landwirte als Umweltzerstörer abgestempelt werden, meint Aschauer.

Die Nachfolge am Hof sieht Martin Aschauer gesichert. „Meine Tochter interessiert sich für die Landwirtschaft und sie besucht eine landwirtschaftliche Fachschule“, freut sich der Vater. Und auch die Direktvermarktung im Bauernladen ist gut angelaufen: „Mit der starken Resonanz bei unserer Kundschaft sind wir sehr zufrieden.“ Die Aschauers planen, in Zukunft auch Obst anzubieten.