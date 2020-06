Die Temeperaturen steigen aufgrund des Klimawandels immer weiter an. Es wird heißer und trockener. Doch wie sieht es da mit der Wasserversorgung in der Region aus? Die NÖN hat sich umgehört.

Die Stadtgemeinde Purkersdorf wird seit rund 25 Jahren mit Wiener Hochquellwasser versorgt. „Wir sind sehr zufrieden. Die Qualität ist hervorragend. Mit Wasserknappheit haben wir keine Probleme – auch nicht während der Coronazeit, als viele Leute ihr Pool befüllten“, erzählt Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler. „Vor mehr als 15 Jahren haben wir aus gutem Grund die Wasserversorgung in die Hände eines professionellen Partners, nämlich der EVN Wasser, übergeben“, erklärt Michael Cech, Bürgermeister von Gablitz.

Der Grund dafür war damals simpel. Die Investitionen in die alternde Leitung waren enorm hoch, außerdem kämpfte man mit extrem hohem Wasserverlust. Zudem wollte man die Chance ergreifen, durch eine neue Stichleitung nach Purkersdorf die Versorgung der Gablitzer Bevölkerung mit Wiener Hochqellwasser zu gewährleisten. Seitdem bezieht die Gemeinde Gablitz ihr Wasser aus der Wiener Hochquellwasserleitung. „Wir kennen keine Wasserknappheit, und die EVN hat ein Investitionsprogramm umgesetzt, um unsere Wasserleitung in weiten Strecken zu erneuern“, erklärt Cech. Aus diesem Grund gibt es in Gablitz deshalb auchkeinen Wassermeister. Man vertraut hier auf die Kompetenz der Profis von EVN Wasser. Aus diesem Grund hat man auch keine Bedenken bei dem Befüllen von Schwimmbädern.

„Das Befüllen von Pools ist kein Problem und kann jederzeit erfolgen“, informiert der Bürgermeister. Die Gemeinde Gablitz setzt regelmäßig selbst Projekte zur Wasserversorgung um. Dabei erhält sie aber Unterstützung von EVN Wasser. Zuletzt gab es diese etwa bei der Errichtung eines neuen Brunnens zur Bewässerung der Ausbildungsgeräten im „Ausbildungszentrum Dorothea“. Auch die Gemeinde Mauerbach bezieht ihr Wasser aus der Wiener Hochquellwasserleitung. „Wir haben hier in Mauerbach ein sehr gutes Wasser. Das Wiener Wasser ist bekanntlich sehr geschätzt. Man merkt das vor allem auch an den Geräten, dass das Wasser sehr wenig Kalk hat“, erzählt Bürgermeister Peter Buchner stolz. Wie der genaue Wasserverbrauch aussieht und wo dieser am höchsten ist, kann Buchner nicht genau sagen. Hier verweist er auf die EVN Wasser. Allerdings kann er sich sehr wohl vorstellen, dass bei einem 50-Kubikmeter-Schwimmbecken der Wasserverbrauch auf einmal sehr groß sein wird, so Buchner. Er hat aber keine Sorge, dass es wegen des Schwimmbeckenbefüllens zu einem Engpass in der Wasserversorgung kommen könnte.

„Wir sind über eine zentrale Stelle versorgt, wo es eigentlich immer Wasser gibt“, informiert Buchner. Bisher habe es in Mauerbach nie Probleme gegeben. Auch in Bezug auf den Klimawandel ist er optimistisch. „Da es in den letzten Tagen und Wochen geregnet hat, müsste eigentlich genug Grundwasser da sein. Auch die Brunnen müssten gut gefüllt sein. Es gibt immer wieder Trocken- und Regenperioden. Ich glaube aber nicht, dass es uns in Zukunft an Wasser mangeln wird“, so Buchner abschließend. Genauso wie Purkersdorf, Gablitz und Mauerbach bezieht auch die Gemeinde Pressbaum einen Teil ihres Wassers aus der Wiener Hochquellwasserleitung. Gewisse abgelegene Teile der Gemeinde werden durch Brunnen versorgt. „Mit Brunnen gab es aber in den letzten Monaten Probleme, da diese zum Teil ausgetrocknet sind“, so Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.

Deswegen werden diese Teile der Gemeinde häufig auch von Nachbarsgemeinden mitversorgt. Schwabendörfl etwa gehört zur Gemeinde Pressbaum, liegt aber direkt neben Hochstraß, das zur Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) gehört und hier mit Wasser versorgt wird. Ähnlich sieht die Situation auf der anderen Gemeindegrenze aus. Von der Gemeinde Sieghartskirchen werden neue Leitungen gebaut, Pressbaum schließt sich für rund 15 Haushalte hier an.

Leistungsnetz wird derzeit verbessert

„Die EVN Wasser versorgt auch die Gemeinde Wolfsgraben mit Trinkwasser aus der zweiten Wiener Hochquellwasserleitung, die zudem direkt durch das Gemeindegebiet führt. Von den Übergabestellen verlaufen die Leitungen zu den Hochbehältern und von dort direkt in die Haushalte. Derzeit verbessert die Gemeinde das Leitungsnetz“, sagt Bürgermeisterin Claudia Bock. Rund 50 Haushalte in Richtung des Kleinen Semmerings werden durch die angestrebte Erhöhung des Wasserdrucks vom Ausbau profitieren. Auch Tullnerbach wird, sowie die anderen fünf Gemeinden der Region, mit Wiener Hochquellwasser versorgt.