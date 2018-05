Für ihre Bilanz-Präsentation suchen sich die Österreichischen Bundesforste (Öbf) stets extravagante Orte aus. War es im Vorjahr das Theater in der Josefstadt, das einen neuen Theaterboden von den Bundesforsten bekam, so war heuer das Atelier des Kunsthistorischen Museums Austragungsort. Dort spielen Wald und Natur in den nächsten Monaten eine ganz besondere Rolle. Künstlerisch war dann auch die Präsentation der trockenen Wirtschaftszahlen.

„Es war wirtschaftlich ein sehr gutes Geschäftsjahr und das, obwohl wir mit instabilen Holzpreisen und heftigen Wetterkapriolen zu kämpfen hatten“, führt Vorstandssprecher Rudolf Freidhager in die Bilanz ein. Nur das Jahr 2014 war für die Öbf noch erfolgreicher. Die extreme Trockenheit im Waldviertel, das Sturmtief „Herwart“, ein Tornado im Pongau und der Orkan „Yves“ forderten im Vorjahr insgesamt 530.000 Festmeter an Schadholz, insgesamt fielen 680.000 Festmeter einem Schaden zum Opfer.

Zuviel Holz am Markt

„Dadurch war auch der Holzpreis sehr volatil. Es ist zuviel Holz am Markt. Allen Widrigkeiten zum Trotz haben wir durch intensive Steuerung die nachhaltige Holzerntemenge zum siebenten Mal in Folge einhalten können“, erklärt Freidhager und verweist auf eine Luftaufnahme aus Tschechien, wo der Borkenkäfer eine Spur der Verwüstung hinterlassen hatte. Die Trockenheit führt zu einer massenhaften Vermehrung. „Die Kosten für die Käferprävention haben sich verdreifacht. Der Klimawandel kostet uns jährlich rund 15 Millionen Euro“, so Freidhager.

Kerngeschäft gut, Sparten holen aber auf

Forst und Holz sind und bleiben auch das Kerngeschäft der Bundesforste (131,0 Millionen Euro; - 0,9 % gegenüber 2016). Dennoch ist das Unternehmen auf mehreren Säulen aufgestellt, die nach und nach aufholen. So legte etwa die Sparte „Erneuerbare Energie“ um 104,4 Prozent zu und liegt nun bei 18,4 Millionen Euro. Dies ist auch der Grund für den Erfolg des Geschäftsjahres.

Freidhager erwartet für die nächsten Jahrzehnte, dass die anderen Segemente das Kerngeschäft Holz einmal überholen werden. Mit Jagd/Fischerei, Immobilien, Dienstleistungen und eben der erneuerbaren Energie haben sich die Bundesforste breiter aufgestellt und können so schlechtere Erlöse aus dem Wald kompensieren.

„Die Diversifizierung garantiert, dass wir unser Unternehmen auf mehreren Säulen gesund weiterentwickeln, in die Zukunft investieren und den Nutzen für das Gemeinwohl erhalten können“, erklärt Georg Schöppl.

Seit 1997 haben sich die nicht forstlichen Bereiche bei den Öbf nahezu verdoppelt

Da die Öbf ein Unternehmen der Bundesrepublik Österreich sind, wird auch der Staat prozentuell am Gewinn des Betriebes beteiligt. „Österreich erhält heuer von uns eine Dividende von 11,7 Millionen Euro und einen Beitrag von 24,8 Millionen Euro“, so Freidhager. Seit der Neugründung der Öbf wurden insgesamt 505,6 Millionen Euro an den Staatshaushalt bezahlt.

2018 stehen Freidhager und Schöppl positiv gegenüber: „Die wirtschaftlichen Vorzeichen stehen gut, es ist aber nicht abzusehen, welche Überraschungen die Natur für uns bereithält.“ Immerhin war alleine der April extrem trocken und der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. „Die letzten fünf Jahre waren die wirtschaftlich erfolgreichsten in der Geschichte der Bundesforste und diese Serie würden wir gerne fortsetzen“, blickt Freidhager ambitioniert in die Zukunft.