Umstellung auf Vier-Tage-Woche: „Mitarbeiter sind extrem zufrieden“

Vier Tage in der Woche arbeiten – für die gleiche Anzahl an Stunden wie bisher. Eine Forderung, die in manchen Unternehmen bereits Realität ist und in manchen noch gar nicht angedacht wurde. Gelebte Praxis ist die Vier-Tage-Woche bereits bei Rechberger Immobilien bzw. deren Tochterfirma Die Wohnraum Sanierer + Installateure GmbH.

„Früher hatten wir eine kurze und lange Woche in der Baubranche, jetzt haben wir auf Vier-Tages-Woche umgestellt. Bis Jahresende läuft hier eine Testphase“, erklärt Geschäftsführer Emil Mackowiak. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern wurde in den Bereichen Sanierung und Elektrik auf das Vier-Tages-Modell umgestellt.

Bei den Installateuren gibt es nach wie vor eine Fünf-Tages-Woche. „Wir arbeiten hier kleine und Kleinstaufträge im Bereich des Kundendienstes ab. Wenn jemand ein verstopftes Klo hat, möchte derjenige, dass es schnellstmöglich erledigt wird. Da ist eine Vier-Tage-Woche aktuell nicht möglich“, erklärt Mackowiak.

Bereits erste Erfolg erkennbar

Die Umstellung auf die Vier-Tages-Woche erfolgte erst vor wenigen Monaten, dennoch erkennt der Geschäftsführer bereits erst Erfolge. „Die Mitarbeiter sind extrem zufrieden mit der neuen Regelung. Die Leistung ist nicht gesunken und die Vorfreude aufs Wochenende am Donnerstag bereits groß. Insbesondere für die Wochenpendler ist es eine massive Verbesserung der Work-Life-Balance.“ Außerdem wird derzeit an einem Gleitzeitmodell gearbeitet, „damit sich die Mitarbeiter selbst einteilen können, wann sie die Freitagsstunden einarbeiten möchten“, so Mackowiak.

Hingegen noch gar nicht angedacht wurde die Vier-Tage-Woche etwa bei der Stadtgemeinde Purkersdorf. „Da wir das Rathaus besetzen und Termine einhalten müssen, ist eine Vier-Tages-Woche eigentlich in vielen Bereichen kaum möglich. Im Schichtbetrieb wäre es vermutlich möglich“, meint Bürgermeister Stefan Steinbichler und ergänzt: „Wir haben aber auch noch gar nicht darüber nachgedacht.“

Claus Rechberger, Inhaber Rechberger Immobilien und Emil Wackowiak, Geschäftsführer Die Wohnraum Sanierer + Installateure GmbH, testen aktuell das Modell der Vier-Tages-Woche. Foto: Archiv/Max Oswalt

Purkersdorfs Vizebürgermeister und WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger betont, dass es hier keine fixe, überregionale Regelung gibt. „Die Einführung der Vier-Tages-Woche setzt im Grunde eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer voraus. Vom Rechtlichen her ist grundsätzlich alles möglich“, erklärt er und ergänzt: „Spruchreif wird die Vier-Tages-Woche in vielen Unternehmen vermutlich erst, wenn die Corona-Pandemie überwunden ist. Derzeit kämpfen viele Firmen mit Ausfällen wegen Corona und fehlenden Arbeitskräften.“ Er verweist zudem auf die Etablierung des Homeoffice.

„Viele Firmen nutzen vermehrt Homeoffice und das funktioniert auch sehr gut. Damit ist ein erster Schritt in Richtung Vier-Tages-Woche getan, denn viele sind bereits jetzt mehrere Tage Zuhause und arbeiten von dort“, meint Kirnberger. Er ist der Meinung, dass Unternehmen früher oder später nicht um die Vier-Tages-Woche herumkommen werden, denn: „Unternehmen werden es nach und nach anbieten, Arbeitnehmer werden es fordern.“

