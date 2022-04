Umstieg auf erneuerbare Energie ist gefragt

Werbung

Auch die Gemeinden in der Region setzen auf Ökostrom und nachhaltiges Heizen. So gibt es in Purkersdorf seit dem Jahr 2016 ein Bürger-Solarkraftwerk an der ÖBB-Wienerwaldstrecke. „Seit damals erzeugt es mit 576 Photovoltaik-Modulen umweltfreundlichen Sonnenstrom für umgerechnet 60 Haushalte“, weiß Alexander Hoor, Pressesprecher der Wien Energie GmbH.

„Eine mögliche Erweiterung wird geprüft, konkrete Planungen für einen Ausbau gibt es aktuell aber nicht“, sagt Hoor. Sich für erneuerbare Energie in Purkersdorf einsetzen will sich die zuständige Stadträtin Sabina Kellner. So gab es ein erstes Arbeitstreffen im Zuge des e5-Programmes – einem Programm, das Gemeinden bei der nachhaltigen Klimaschutzarbeit unterstützt. „Wir wollen raus aus Öl und Gas und die Förderungen neu aufstellen – lieber weniger, dafür besser“, informiert Kellner. Auch gemeindeeigene Gebäude sollen überprüft werden. Am Dach des Rathauses gibt es beispielsweise eine Photovoltaikanlage.

Diese gibt es auch in Pressbaum auf dem Amtsgebäude, wie Stadtrat und Energiebeauftragter Fritz Brandstetter weiß. Bei Neubauten – wie dem Feuerwehrhaus– lege man großen Wert auf Nachhaltigkeit. „Allerdings sind die Budgetmöglichkeiten für einen Wechsel oft begrenzt“, gibt er zu bedenken. So wird der Kindergarten I noch mit einer Ölheizung beheizt. „Die Umstellung erfolgt 2023.“

Brandstetter, der als Energieberater tätig ist, weiß, dass die Nachfrage auf einen Heizungsumstieg derzeit ein Riesenthema ist. „Vor allem in den letzten sechs bis acht Monaten. Früher wurden alle Beratungen vor Ort durchgeführt, jetzt erfolgen sie online, weil es anders nicht mehr möglich ist“, so Brandstetter. Meistens habe man 6.800 Beratungen pro Jahr und seit Jahresbeginn sei man bereits bei 4.000.

