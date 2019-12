Vor allem mit Bauprojekten ist man in der Region 2020 beschäftigt.

In Purkersdorf allerdings nicht aufgrund eines Projektes, sondern wegen des heuer beschlossenen Baustopps. Die neue Raumordnung muss ausgearbeitet werden. Eine Expertengruppe wurde bereits ins Leben gerufen, die 2020 ihre Arbeit aufnehmen wird. Investiert werden 2020 150.000 bis 200.000 Euro. Ein „sichtbares“ Projekt für die Bürger wird die Umstellung der Beleuchtung auf LED sein. Hier werden 1,1 Millionen Euro aufgewendet. Auf dem Programm steht auch die weitere Sanierung der Mittelschule , 600.000 Euro sind dafür vorgesehen. Angedacht ist außerdem noch die Sanierung des Sportplatzes .

In Pressbaum stehen außerdem einige große Bauprojekte an. Das Bürgerservice-Center soll Ende Jänner fertig sein, die Kosten kommen auf zirka 70.000 Euro. Heuer erfolgte der Spatenstich für das Wertstoffsammelzentrum in Frauenwarth, die Inbetriebnahme ist für den Spätsommer vorgesehen. Errichtet wird das Müllzentrum für die Gemeinden Pressbaum, Wolfsgraben und Tullnerbach. Baustart ist für das neue Feuerwehrhaus. In das HELP-Zentrum werden rund drei Millionen Euro investiert.

Auch in Gablitz ist bautechnisch einiges los. Im Vordergrund steht dabei die Umsetzung der Vision „Familienparadies Gablitz“, zu der folgende Projekte zählen: die Erweiterung des Kindergarten I in der Lefnärgasse um eine Gruppe, die Erweiterung der Volksschule , die neue Festhalle im Zentrum sowie des Hauptplatzes und Flächen für Gewerbe und Gastronomie, die Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Gemeindegebäude sowie der Neubau einer Brücke zur Aufschließung des neuen Zentrumsteils. Außerdem wird die Fertigstellung des Feuerwehrhauses erfolgen. Neu ist in Gablitz mit dem Jahreswechsel zudem, dass im Gemeindeamt mit 1. Jänner nur mehr bargeldlos, also nur mehr mittels Bankomat, bezahlt werden kann.

Kindergarten wird 2020 fertig

In Tullnerbach sind einige große Bauprojekte schon im Laufen, die weitergeführt werden. Aber auch neue kommen dazu. Der Kindergarten neben dem Gemeindeamt wird erweitert, die Fertigstellung ist 2020 geplant. Das Tunnelprojekt Norbertinum konnte noch abgeschlossen werden. Damit steht dem Neubau des Gymnasiums

2020 nichts mehr im Wege. Bei dem Tunnel wurde unter anderem der Radius des Tunnels verändert, damit die Schulbusse sicherer einfahren können.

Einige Neuerungen gibt es 2020 auch in Mauerbach. Neu wird sein, dass es zu Ostern einen Bauernmarkt geben wird. Außerdem soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Mauerbachs Straßen werden künftig von LEDs beleuchtet.

Des projektierte Ortszentrum Wolfsgraben wird im neuen Jahr weiter vorangetrieben. „Die Planungen sind im Finanzbudget der Gemeinde aufgenommen. 2020 fallen die nächsten Entscheidungen, wie weiter vorgegangen wird. Dazu zählen das ins Auge gefasste Grundstück und die Projektfinanzierung samt Kredite und Förderungen.

Im südlichen Teil der Gemeinde Wolfsgraben soll die Wasserleitung verstärkt werden. Hier folgen die Gespräche mit den betroffenen Grundeigentümern. Grund für die notwendigen Arbeiten ist der nachlassende Wasserdruck.