Vorräte für 14 Tage anlegen: Kaschnig-Tipps fürs Blackout

Das Eintreten eines Blackouts wird laut zahlreichen Experten immer wahrscheinlicher. Die Frage ist mittlerweile nicht mehr, ob ein Blackout eintritt, sondern wann.

Gerhard Kaschnig, Bezirksleiter vom Zivilschutzverband für den Bezirk St. Pölten-Land, rät deshalb, sich jetzt mit Vorräten einzudecken. „Es geht in erster Linie um Lebensmittel, aber auch genügend Batterien oder Kerzen – ich persönlich habe etwa große Grabkerzen zuhause – sowie Notkochgelegenheiten sollte man daheim haben“, sagt Kaschnig.

„Man sollte sich nach Möglichkeit auch mit der Nachbarschaft, Familie und Freunden über dieses Thema unterhalten.“

Aber auch Bargeld sollte man griffbereit haben. „Damit man beim Bauern Eier, Fleisch, etc. einkaufen kann. Der Bankomat funktioniert dann auch nicht“, betont der Zivilschutzbeauftragte. Zu guter Letzt darf man auch nicht auf einen Vorrat bei Medikamenten vergessen.

Grundsätzlich sollte man für 14 Tage ohne Strom gerüstet sein. Falls die Schränke aktuell leer sind, rät Kaschnig, sofort mit dem Anlegen von Notrationen zu beginnen.

Auch einen sozialen Tipp hat er parat. „Man sollte sich nach Möglichkeit auch mit der Nachbarschaft, Familie und Freunden über dieses Thema unterhalten. Es wird nicht sinnvoll sein, wenn jeder eigenes Brot backt, sondern auch oder gerade in Krisenzeiten sollten Synergien genutzt werden“, sagt der Zivilschutzbeauftragte und verweist darauf, dass das Mobiltelefon im Falle eines Blackouts ebenfalls nicht funktioniert.

Er betont zudem, dass sich jeder in seinem Bereich Gedanken machen sollte, was man braucht, was man zuhause hat und was man schlussendlich besorgen muss.

Um hier unter die Arme zu greifen, arbeitet die Stadtgemeinde Purkersdorf aktuell an einer Info-Broschüre gemeinsam mit den Blaulichtorganisationen. „Wir haben Anfang November das nächste Treffen, wo wir den Ist-Stand thematisieren und eine Check-Liste erarbeiten, die an die Bevölkerung geschickt wird“, informiert Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler. Die Stadt selbst ist aktuell dabei vorzusorgen. „Ich werde mit Lebensmittelketten reden, wie sie es im Falle eines Blackouts handhaben“, erklärt der Stadtchef.

