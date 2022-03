Waldbrandgefahr: Feuerwehren gefordert

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir im März schon einmal so eine Situation gehabt hätten“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder angesichts der extremen Trockenheit. „Die Böden sind einen halben bis dreiviertel Meter durchgetrocknet. Eine weggeworfene Zigarette kann ein Feuerinferno auslösen.“

Die Waldbrandverordnung ist bereits seit 15. März in Kraft. „Man muss für das Thema sensibilisieren. Das Wichtigste ist, dass man vorsichtig ist, keine Zigaretten wegschmeißt und schon gar nicht ein Feuer anzündet“, betont Bezirkshauptmann Josef Kronister. Bei Verstößen gegen die Verordnung drohen Verwaltungsstrafen bis zu 7.270 Euro. „Wenn es zu einem Brand kommt, kann es auch ein Gerichtsdelikt werden“, so der Bezirkshauptmann.

Im Jahr 2020 gab es 35 Waldbrände, 2021 waren es schon 65. Heuer hat es bereits 17 Mal in Wäldern des Bezirks gebrannt. Die Feuerwehren sind gerüstet: „Das Glück ist, dass wir im Bezirk die notwendige Anzahl an Tanklöschfahrzeugen und Mannschaft haben. Bis jetzt ist es uns gelungen, jeden Waldbrand relativ rasch in den Griff zu bekommen“, hält Georg Schröder fest.

In der Region Purkersdorf ist es bislang zu einem kleineren Waldbrand und einem Flurbrand gekommen. „In beiden Fällen konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr eine Ausbreitung verhindert werden“, schildert Abschnittskommandant Michael Gindl. Er rät als vorbeugende Maßnahmen vor allem zu einem achtsamen Umgang im Wald sowie zu keinem offenem Feuer im Wald oder Waldrandnähe.

