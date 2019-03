Lassen wir kurz den Februar Revue passieren: Was ist geschehen – und warum war er so warm? Die Antwort ist einfach: Stabile Hochdrucklagen waren dafür verantwortlich.

Derartige Wetterphänomene kann man sich vorstellen wie einen Luftballon. Jegliche Winde oder Kaltluftvorstöße aus dem Norden oder Westen prallen an ihm ab, und verlagern sich in jeweils andere Gebiete. Diesmal besonders in den Osten Europas. Diese Wetterlage blockiert Tiefdruck-Eindringlinge von außen, und drinnen ist es windstill und warm. Jetzt hat sich im März dieser „Luftballon“ aber einen Nagel eingefangen.

Nun können wieder ungehindert vom Atlantik die im „Vorfrühling“ üblichen Tiefdruckgebiete bei uns walten, wie sie wollen. Und das tun sie auch. Als „Vorspeise“ haben wir schon einen ordentlichen Sturm am vergangenen Sonntag fegen sehen. Damit nicht genug. Wenn wir nun den März in der Speisekarte der Möglichkeiten genauer betrachten, wird er ein „normales Schnitzel mit Erdäpfelsalat“ sein.

Abgesehen vom kommenden Wochenende, wo es nochmals wunderbar warm wird, pendeln sich die Temperaturen in der kommenden Woche auf ein vollkommen normales, leicht zu kühles Märzniveau ein – gespickt mit Kaltfrontdurchgängen. Ein zusätzlicher Begleiter zum Menü sind stürmische Westwinde, Regenschauer und Temperaturen zwischen 3°C und 9°C. Zum Nachtisch gibt’s allerdings kein Eis Parfait in nächster Zeit. Morgenfrost ist nicht auf der Karte.