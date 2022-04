Zum Schutz für Jungtiere: Tipps für den richtigen Waldbesuch

Werbung

Aktuell ist wieder Brut- und Setzzeit in den Wäldern der Region. Das heißt, dass zahlreiche Jungtiere wieder unterwegs sind. Alljährlich gibt es Probleme rund um leinenlose Hunde und achtlos weggeworfenen Müll, der für die Tiere zur Gefahr werden kann. Die Österreichischen Bundesforste mit Sitz in Purkersdorf appellieren deshalb an die Waldbesucher, Rücksicht zu nehmen und geben gemeinsam mit dem NÖ Jagdverband Tipps für das richtige Verhalten im Lebensraum Wald.

Aktuell ist Brut- und Setzzeit in den Wäldern. Damit sind auch viele Rehkitze unterwegs. Foto: NÖ-JV/M. Breuer

„Viele Menschen zieht es in den Wald, um die Ruhe und Ungestörtheit zu genießen. Übermäßiger Lärm, Unruhe und Müll schmälern das Naturerlebnis. Sie stören zudem die meist unsichtbar bleibenden Wildtiere“, so Landesjägermeister Josef Pröll. Wichtig ist deshalb, auf den Wegen zu bleiben, die Lebens- und Rückzugsräume der Wildtiere zu respektieren sowie Störungen und Beunruhigungen im Wald zu vermeiden. Außerdem sollen Jungtiere und Nester keinesfalls berührt werden, da sonst nicht weiter gebrütet oder Jungtiere abgestoßen werden könnten.

Hunde an die Leine

Um die Ruhe der Wildtiere zu gewährleisten, sollten Hunde nicht freilaufen. „Wir bitten alle Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, ihre Vierbeiner im Wald an die Leine zu nehmen. Denn nehmen Hunde Wildtiere wahr oder die Fährte auf, gibt es meist kein Halten mehr, da sie ihren natürlichen Instinkten folgen. Auch gut ausgebildete Hunde hören dann oft nicht mehr auf ihre Besitzer und können Wildtiere hetzen, verletzen oder gar töten“, so Pröll.

Auch achtlos weggeworfener Müll wirkt sich negativ auf den Lebensraum Wald aus. Zerbrochenes Glas oder scharfkantige Gegenstände brauchen nicht nur sehr lange, um zu verrotten, sie stellen auch eine Gefahr für die Tiere dar. „Daher sollte Müll immer mitgenommen und fachgerecht entsorgt werden“, betont Rudolf Freidhager, Vorstand der Bundesforste. Jeder, der sich im Lebensraum rücksichtsvoll verhält, trägt so zur Entwicklung klimafitter Wälder und gesunder Wildtierbestände bei. „Gemeinsam können wir so dafür sorgen, dass der Wald weiterhin bleibt, was er ist: ein unersetzlicher Lebens- und Erholungsraum für Tier und Mensch“, so Freidhager.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.