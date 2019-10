NÖN: Was ist euch nach Sichtung der Rauchsäule durch den Kopf gegangen?

Clemens Kutschera: Im ersten Moment war uns nicht klar, was los ist. Wir sind dann ein zweites Mal über die Stelle geflogen, mit geringerer Höhe. Wir wollten herausfinden, ob es sich um einen kontrollierten Brand handelt. Wir haben niemanden gesehen und gingen daher von einem Waldbrand aus.

130 FF-Leute im Einsatz Alarm aus der Luft! Waldbrand im Wienerwald

Was habt ihr dann gemacht?

Wir haben zuerst bei der Feuerwehr angerufen, den Brand gemeldet und die Koordinaten durchgegeben. Danach haben wir noch den Tower in Schwechat informiert.

Wohin wart ihr unterwegs?

Wir haben einen Rundflug Richtung Wien gemacht und wollten vor der Rückkehr zum Flugplatz noch über unsere Wohnhäuser fliegen. Zuerst haben wir meines in Pressbaum überflogen. Dann sind wir weiter in Richtung Lilienfeld zum Haus von Valentins Familie. Am Weg dorthin haben wir den Waldbrand überflogen.

Habt ihr aus der Luft noch etwas vom Einsatz der Feuerwehr mitbekommen?

Nein. Wir mussten uns auf den Rückweg machen, da wir noch vor Sonnenuntergang wieder am Flugplatz zurück sein mussten.

Wie lange hast du schon den Segelflugzeug-Schein?

Seit drei Monaten.

Ist Valentin auch Pilot?

Ja, er hat auch die Ausbildung gemacht und kann in Kürze seinen Schein bei der Behörde abholen.