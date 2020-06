Nach dem Abschluss der Lehre zum Offsetdrucker leistete Tristan Zahornicky den Wehrersatzdienst als Zivildiener beim Samariterbund in Purkersdorf. Nach einigen Jahren im Druckereigewerbe entschied sich Zahornicky für einen beruflichen Umstieg. Massive Änderungen in der Druckerbranche zwangen viele Angestellte, sich beruflich zu verändern. Zahornickys bester Freund, Sebastian Schmidl, war damals bereits ein Jahr am Filmcollege in Wien und machte ihm die Ausbildung schmackhaft. Das Thema Film und die künstlerische Auseinandersetzung mit bestimmten Themen fand Zahornicky immer schon spannend.

NÖN: Wurden Sie am Filmcollege aufgenommen?

Tristan Zahornicky: Ja, ich wurde aufgenommen. Bei der Bewerbung musste eine Mappe mit Aufgaben abgegeben werden. Diese hat mir die Aufnahme ermöglicht. Im Oktober 2009 ging es los. Sieben Semester hat die Ausbildung zum Filmschaffenden gedauert. Das Filmcollege war eine private Institution in Kooperation mit der Volkshochschule, die ich mir aufgrund meiner guten Verdienste als Drucker selbst finanzieren konnte. In der Filmbranche gut zu verdienen ist dagegen schwer. Die notwendige Film-Ausrüstung war am Filmcollege vorhanden. Es war gerade die Zeit, in der die ersten Kino- und Dokumentarfilme mit digitalen Spiegelreflexkameras gedreht wurden. Wir hatten leider kein so modernes Equipment zur Verfügung, es hat aber gereicht.

Was hat ihre Ausbildung beinhaltet?

Es gab die Bereiche „Drehbuch“, „Kamera“, „Schnitt“, „Produktion“ und „Regie“. Ziele des ersten Jahres waren, alle Teilbereiche durchzumachen und zwei Kurzfilme zu drehen. Einmal ohne und einmal mit Dialog. Am Spielfilm Selbermachen, also selber eine fiktive Geschichte schreiben, daran bin ich nicht so sehr interessiert.

Der Lehrplan des zweiten Jahres stellte uns vor die Aufgabe, einen Dokumentarfilm zu produzieren. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Zusätzlich zu einem Projekt mussten alle Studenten zwei Spezialisierungen in den Teilbereichen auswählen und vertiefen. Ich entschied mich für Drehbuch und Schnitt. Leider hatten wir nicht genug personelle Kapazitäten, alle Projekte umzusetzen. Ich war allerdings von meinem Konzept überzeugt und habe beschlossen den Film trotzdem zu machen. Ich fand zwei Studien-Kollegen, die die Kamera und den Ton übernahmen. Ich habe selbst ausbeuterisch den Rest gemacht, so sollte es eigentlich nicht sein. Entstanden ist der Film „Die Welt sehen“, ein Porträt über den Fotokünstler Paul Albert Leitner. Der Film hatte eine Länge von 35 Minuten und kam bei Mitstudenten und Dozenten sehr gut an. Auf die Bitte eines Dozenten, habe ich den Film bei der Diagonale in Graz eingereicht. Er wurde genommen und gezeigt. Das ist natürlich eine feine Sache für den eigenen Werdegang.

Welches Projekt haben Sie im dritten Ausbildungsjahr gemacht?

Im dritten Jahr lag der Schwerpunkt beim Spielfilm. Da mich dieses Genre nicht interessiert, wollte ich wissen, ob ich stattdessen nochmals einen Dokumentarfilm machen könne. Ich durfte. Daraus entstand der Film „KinoLeben“, ebenfalls mit einer Dauer von etwa 35 Minuten. Eine Geschichte über vier Kinos: die „Breitenseer Lichtspiele“, das „Admiral Kino“, das Autokino in Groß Enzersdorf und das Cinexx in Berndorf. Das Kino in Berndorf existiert heute nicht mehr. Die kleinen, unabhängigen Kinos arbeiten oftmals finanziell am Limit. Das hängt einerseits mit der Anzahl an Besuchern zusammen, aber vor allem mit der teuren Umstellung auf digitale Projektoren. Das konnte sich nicht jedes Kino leisten. Mit der Zeit gab es auch nicht mehr alle Filme im analogen Format, sondern nur mehr digital.

Robert Zahornicky Tristan Zahornicky im Gespräch mit dem Fotokünstler Paul Albert Leitner während der Dreharbeiten zum Film „Die Welt sehen“.

Ihr Abschlussprojekt beschäftigte sich mit einem in Pressbaum lebenden Musiker. Erzählen Sie uns davon?

Das siebente und letzte Semester war für die Vorbereitung auf die Abschlussarbeit angedacht. Thema und Genre konnten frei gewählt werden. Ich entschied mich erneut für mein Lieblingsthema - den Dokumentarfilm. Der erste Film über den Fotokünstler Paul Albert Leitner war ein reines Personenporträt, im zweiten Film „Kino Leben“ ging es um die Kinobetreiber und auch über die Location. Für die Abschlussarbeit wollte ich wieder ein reines Personenporträt produzieren. Gemeinsam mit meinen Vater habe ich überlegt, bei welcher Person ich dafür anfragen könnte. Letztendlich hat mir die Idee, den Sänger Wilfried zu porträtieren, am besten gefallen. Mein Vater hat mich zu einem Frühstück in der Vereinsmeierei (Kulturinitiative in Pressbaum, die von Wilfried und seiner Frau Marina gegründet wurde) mitgenommen und den Kontakt hergestellt. Währenddessen konnte ich bereits einigen Geschichten, die Wilfried erzählt hat, lauschen, und war danach noch mehr von unserer Personenauswahl überzeugt.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Beim nächsten Vereinsfrühstück sprach ich Wilfried an und fragte, ob er mitmachen würde. Zu meiner Freude sagte er zu. Er war wieder bereit, sich einer öffentlichen Kritik zu stellen. Musikalisch arbeitete er mit seiner neuen Band an der CD „Tralala“, die im Dezember 2012 veröffentlicht wurde. Wir starteten im November 2012 mit den ersten Aufnahmen bei einem Konzert im ORF Radiokulturhaus. Zwischen dem Konzert und dem tatsächlichen Dreh lagen einige Monate. Währenddessen haben wir versucht finanzielle Förderungen für die Umsetzung zu bekommen. Unter anderem haben wir von der Gemeinde Pressbaum eine Unterstützung in der Höhe von 500 Euro erhalten.

Der Film über Wilfried trägt den Titel „Wilfried Scheutz - Antiheld“. Was wird im Film gezeigt?

Den Film über Wilfried habe ich ähnlich wie das Porträt über Paul Albert Leitner angelegt. Ich habe ihn im Vorfeld gefragt, was er gerne macht und welche Lieblingsorte er hat. Statt einer Reise durch sein künstlerisches Schaffen, wie bei Paul Albert Leitner, haben wir mit Wilfried eine persönliche Reise zu seinen Lieblingsorten gemacht. Wir waren gemeinsam am Brunnenmarkt in Wien, am Teich in Innermanzing, bei seinen Freunden in der Südsteiermark und bei einem Konzert in seinem Heimatort Bad Goisern. Ursprünglich wollte ich Wilfried nur im Hier und Jetzt filmen und mich nicht, wie bei den meisten Musik-Dokumentarfilmen, ausschließlich auf das musikalische Gesamtwerk konzentrieren. Mir war es wichtig, den Menschen Wilfried zu zeigen.

Einen Tipp zu meinem Konzept für den Film bekam ich von Kurt Brazda, einem der Dozenten vom Filmcollege und Vorstandsmitglied des Künstlerhauses. Er riet mir, auch Vergangenes einzubeziehen. Das habe ich beherzigt und einen Weg gefunden, mit dem ich zufrieden war. Der Film ist im Herbst 2014 fertig geworden und wurde unter anderem 2015 bei der Diagonale gezeigt.

Wie ging es weiter?

Anfang 2016 filmte ich den Abriss des Pressbaumer Strandbads. Dafür gab es Geld von der Stadt Wien und vom Land. Ich habe das Konzept geschrieben, Produktion, Schnitt und Regie gemacht. Viktoria Herbig war Kamerafrau und Markus Ortner Tonmeister.

Gleichzeitig ging es mit einem weiteren Projekt los. Welches war das?

Das Porträt über das Künstlerhaus in Wien. 2015 entschied sich die Mehrheit der Gesellschaft bildender Künstler für den Umbau des Gebäudes in Zusammenarbeit mit Hans Peter Haselsteiner. Ich hatte ein Gespräch mit einem Großteil der Vorstandsmitglieder des Künstlerhauses und diese fanden die Idee der filmischen Begleitung der Bauarbeiten gut. Mein Grundkonzept des beobachtenden Filmes habe ich auch in diesem Projekt umgesetzt. Der geplante Umbau von zwei Jahren dauert im Endeffekt dreieinhalb Jahre. Somit verlängerte sich ebenfalls unsere Beobachtungszeit. Herausgekommen sind 90 Drehtage mit mehreren hundert Stunden Material. Anfangs war nur eine Kinoversion geplant. Diese befindet sich gerade im Schnitt und soll im November fertig für die Einreichung bei der Diagonale 2021, als Österreich Premiere, sein.

Mein Herz schlägt für das Konzept-Schreiben, die Regie und Porträts

Es gibt auch eine TV-Fassung?

Der ORF wollte ebenfalls eine Story über das Künstlerhaus machen, und da ich schon an einer Filmversion über den Umbau arbeitete, beauftragte mich der ORF auch mit der TV Fassung. Diese wurde am 9. März auf ORF 2 ausgestrahlt und am 10. März im Stadtkino im Künstlerhaus gezeigt. Die ersten Vorboten der Einschränkungen durch Covid 19 machten sich bereits bemerkbar, wir durften die Veranstaltung aber noch durchführen.

Welche Aufgabenbereiche eines Filmschaffenden wollen Sie zukünftig übernehmen?

Mein Herz schlägt für das Konzept-Schreiben, die Regie und Porträts. Ich finde es spannend den „privaten Menschen“ einer bekannten Persönlichkeit kennenzulernen und vorzustellen.