Ziegen haben Security-Arbeit im Naturpark Purkersdorf beendet

Die Ziegen an der Leine zu führen habe erstaunlich gut funktioniert und eine Klasse der Volksschule in Purkersdorf konnte den Umzug sogar live miterleben. „Wer weiß, vielleicht bieten wir schon bald Spaziergänge mit Ziegen an“, so Orosel.

Der Rehbock und die Rehgeiß übersiedeln (mit Unterstützung durch ein Projekt des Naturparks mit dem NÖ Landschaftsfond) demnächst in ihr neues Zuhause, ein größeres und für die Wildtiere besseres Gehege gegenüber dem Wildschweingatter.

