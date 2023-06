Schülerinnen und Schüler: gute Leistungen bei Matura erzielt

Wenn jemand Erfahrung mit Maturaprüfungen hat, dann ist es BG/BRG Purkersdorf Direktorin Irene Ille. Es war heuer bereits ihre 61. Matura, bei der sie im Laufe ihres Berufslebens mit dabei war. „Bei uns am BG/BRG Purkersdorf ist die Matura heuer besonders gut ausgefallen“, sagt sie. Alle 80 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen konnten antreten. „Das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt“, freut sich Ille. Besonders zufrieden ist sie auch damit, dass viele Schülerinnen und Schüler lauter Einser bekommen haben oder ausgzeichnete und gute Erfolge erreicht haben. „Ich glaube wir konnten eines der besten Ergebnisse der Schule erreichen“, so Ille. Nur drei Herren müssen im Herbst nochmal antreten.

Auch im Privatgymnasium und Realgymnasium Sacre Coeur Pressbaum haben zwei Schüler die Matura nicht auf Anhieb geschafft und müssen daher im Herbst nochmal antreten. Insgesamt waren es 62 Schülerinnen und Schüler in drei Klassen im heurigen Maturajahrgang, weiß Direktorin Sandra Spendlhofer. Auch sie ist stolz auf „diesen besonderen Maturajahrgang und die gezeigten Leistungen“. Denn obwohl dieser Maturajahrgang derjenige sei, der am meisten von den Corona-Maßnahmen in den letzten Schuljahren betroffen war, habe es bei der Reifeprüfung heuer keine besonderen Bestimmungen gegeben. „Trotzdem war die Stimmung gut, den die Professorinnen und Professoren haben die Schülerinnen und Schüler hervorragend vorbereitet, sodass sie ihre besten Leistungen abrufen konnten“ sagt Spendlhofer. Grundsätzlich hätten die Schülerinnen und Schüler in allen Fächern gut abgeschnitten, „durch die Einreichung der Jahresnote in den schriftlichen und mündlichen Fächern sei eine gute Basis für die Gesamtbeurteilung bereits gegeben.

Im BAfEP Sacre Coeur Pressbaum (Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik) ist die Reife- und Diplomprüfung ebenfalls gut gelaufen. „Wie immer haben unsere Schülerinnen und Schüler in den berufsspezifischen Fächern, Pädagogik und Didaktik besonders gut abgeschnitten“, weiß Direktor Peter Brunner. Größte Herausforderung sei die Mathematik-Zentralmatura gewesen, dafür seien einige sehr gelungene Englisch-Prüfungen dabei gewesen, außerdem wurde auch in den Kreativ-Fächern Bildnerische Erziehung, Musik oder Rhythmik gut abgeschnitten. Konkrete Zahlen zum Abschneiden der Schülerinnen und Schüler wollte der Direktor nicht preisgeben.