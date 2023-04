Purkersdorferin Anita Ericson schreibt über Ausflugtipps in NÖ

„Spontan mit Plan“ so heißt der Reiseführer von Anita Ericson, den sie über Niederösterreich geschrieben hat. Darin präsentiert sie Ausflugsziele, die nicht jeder kennt und stellt bei touristischen Hochkarätern weniger bekannte Aspekte vor.

Entstanden ist das Buch durch eine Anfrage vom Styria-Verlag, den „Spontan mit Plan“-Reiseführer für Niederösterreich zu machen. „Nachdem sowohl Reiseführer als auch Niederösterreich meine Spezialitäten sind, habe ich nicht lange gezögert, ‚Ja‘ zu sagen“, erzählt die Purkersdorferin, die an diesem Buch viele Jahre gearbeitet hat. „Die Basis meines Wissens über Niederösterreich ist die Tatsache, dass ich viel von meiner Freizeit in meinem Heimatbundesland verbringe und immer neugierig nach neuen Entdeckungen Ausschau halte“, so Ericson. Das habe ihr bei der Auswahl der Ausflugsziele sehr geholfen. Die Recherche dazu – sie hat jedes Ziel selbst besucht – hat sich eine ganze Saison lang hingezogen, vom Frühjahr bis in den Herbst. „Geschrieben habe ich immer wieder zwischendurch, wenn mal Zeit war. Der große Teil der Texte ist aber dann in einigen Wochen im Herbst entstanden“, berichtet die Autorin.

Sie persönlich hat übrigens – abhängig von der Jahreszeit – einige Lieblingsplätze in Niederösterreich. „Im Frühling liebe ich die Wachau, allerdings nur unter der Woche, am Wochenende sind mir dort leider schon zu viele Leute unterwegs“, sagt Ericson, die im Sommer gerne irgendwo im Waldviertel oder an naturbelassenen Ufern an der Donau badet. Im späten Frühjahr und im Herbst liebt sie das Wandern. „Da finde ich die Gegend um den Ötscher, das Hochkar und die Rax besonders schön“, verrät sie.

An den Ufern der

Thaya übernachten

Es gab auch Ziele, die Ericson im Zuge ihrer Recherche überraschenderweise begeistert haben und die sie in ihr persönliches Repertoire aufgenommen hat. „Zum Beispiel die Ballonfahrt bei Krems, der Motorikpark von St. Corona, das Canyoning bei Göstling und die Huskyfahrt im Waldviertel“, erzählt die Action-Liebhaberin. Wirklich überrascht sei sie von einem wunderbaren legalen Platz zum Übernachten direkt an den Ufern der Thaya gewesen. „Da werde ich mit meinem VW-Campingbus heuer sicher wieder hochfahren“, freut sich Ericson. Ihre ganz privaten Geheimtipps in Niederösterreich hält sie aber dann doch geheim.

Ericson hält aber fest: „Ich denke, in meinem Reiseführer ist mir eine gute Mischung von Ausflugszielen gelungen. Ich empfehle: Blättern Sie drinnen, lesen Sie auch das ‚Kleingedruckte‘ - also meine Service- und Rundherum-Tipps - und reisen Sie nach. Sie werden ganz viel Neues abseits der Touristenströme entdecken.“

