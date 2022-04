Die Ferne lockt – auch die Urlauber der Region Purkersdorf

Werbung TLI Anzeige Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

In den beiden Reisebüros der Region ist die Buchungslage sehr gut. „Auf Schnäppchen sollte man nicht warten. Die Kapazitäten sind schon begrenzt“, kündigt Alice Berger, Geschäftsführerin von „Berger’s Reisewelt“, an. In dem Purkersdorfer Reisebüro sind heuer vor allem Griechenland, Italien, Spanien und Ägypten gefragt.

Auch für den Herbst und Winter gibt es bereits etliche Buchungen. „Die Menschen haben dann etwas, auf das sie sich freuen können“, erzählt sie und rät dazu, bald zu buchen. Besonders beliebt sei Pauschalurlaub.

Malediven, französische Karibikinseln, Südostasien

In weitere Ferne zieht es dagegen die Kundschaft von Christine Gstöttner. Ihr Reisebüro „Fish and Trips“ in Gablitz hat sich auf Tauch- und Abenteuerreisen spezialisiert. „Unsere Buchungen richten sich nach den Öffnungen der Grenzen“, erzählt sie.

Christine Gstöttner hat sich mit ihrem Reisebüro auf Tauch- und Abenteuerreisen spezialisiert. Foto: Wilfried Niedermayr

Im letzten halben Jahr seien deshalb vor allem die Malediven, Mexiko, Ägypten und französische Inseln in der Karibik gebucht worden. Aktuell herrsche große Freude darüber, dass Reisen nach Südostasien wieder möglich sind. Außerdem lägen nordische Regionen wie Island oder Norwegen im Trend.

Aus ihrer Sicht fallen Urlaube in diesem Jahr aufwendiger und teurer aus. Auffallend groß sei etwa die Nachfrage nach einem privaten Pool – egal ob Ferienhaus, Appartement oder Hotelzimmer. „In den letzten Jahren haben die Menschen gespart. Jetzt wollen sie raus und gönnen sich etwas Schönes“, stellt sie fest. Darüber hinaus plant ihre Kundschaft langfristig: „Für Weihnachten ist es schon fast zu spät.“

Buchungen im Reisebüro nehmen zu

Grundsätzlich beobachtet Gstöttner, dass wieder mehr Menschen auf Buchungen im Reisebüro setzen. „Leute, die online gebucht haben, haben aufgrund der Pandemie Geld verloren“, erklärt sie. Demgegenüber müssten Reisebüros die Kosten erstatten, weil sie an das europäische Reiserecht gebunden sind.

Den zusätzlichen Service betont auch Berger: „Wir erstreiten Leistungen für unsere Kundschaft und bieten Sicherheit.“ Außerdem gebe es direkte Ansprechpersonen bei Fragen und Problemen.

