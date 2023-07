Am Pferderücken in die Sommerferien

Sommer, gute Laune - und das am Pferderücken. Besser lässt es sich nicht in die wohlverdienten Sommerferien starten. Auch in diesem Jahr fand in der ersten Ferienwoche wieder ein Reitcamp für Kinder und Jugendliche im Reitclub Mauerbach statt. Bei fast durchgehend schönem Wetter konnten die Kids dort in ihren Sommer starten und lernten so einiges über das Lebewesen Pferd und den Umgang mit dem Tier.

Doch auch der Spaß durfte nicht zu kurz kommen. „Es wurde ohne Sattel geritten, voltigiert, in der Natur ausgeritten und mit den Pferden über Cavalettis geritten“, blickt Reitlehrerin Alexandra Prünster auf die vergangene Woche zurück.

Um Spaß und Wissen gut auszugleichen, wurde zwischen den Reitstunden der Kids im oder vorm gemütlichen Stüberl Theorie zu Pferden und etwa anderen Themen wie Sattelkunde gemacht. Dazwischen wurden einige lustigen Spiele am Sprungplatz und am weiten Gelände des Reitsportzentrums gespielt, welche den Kindern sehr gut gefielen.

Das Highlight der aufregenden Reitwoche war der Sonntag. Am letzten Tag der Kinderwoche stand nämlich mit dem Quadrillereiten noch eine Aufführung für Eltern, Verwandte und Freunde der Campkinder an. Bei dieser konnte dann das über die Woche in Theorie und Praxis angewandte Wissen stolz gezeigt werden.