Wenn Roland Mayer spät in der Nacht eine Idee hat, ruft er am nächsten Tag die Musiker- und Produzentenkollegen Franz Alexander Langer und Tom Niesner an. Gemeinsam haben sie Mayers Idee entwickelt und bereits sieben Folgen des neuen Youtube Formats „Kultur eingekocht“ gedreht.

Stammtisch und Bühne des Gasthaus Mayer spielen eine zentrale Rolle in den 30-minütigen Videos. Mayer und Langer laden Menschen aus Kunst und Kultur zum gemeinsamen Kochen und Plaudern ein. Die letzten fünf Minuten können die Gäste auf der Bühne im Saal etwas aus ihrem kulturellen Schaffen präsentieren.

Am Samstag, 13. März, wird die erste Folge mit den Gästen „Wartha & Langer“ online gestellt. Alle drei Wochen wird ein neues Video veröffentlicht, bis Anfang Mai allerdings in kürzeren Abständen.

Unter den bisherigen Gästen waren: Caroline Athanasiadis von den Kernölamazonen, die Eastern Girls & Westbahn Boys, Schauspielerin Chris Pichler, Wartha & Langer, Journalist Florian Klenk, Erni und Hermann von den Tanzhausgeigern und Kabarettist und Musiker Günther Paal alias Gunkl.