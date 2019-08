REKAWINKEL Oliver Indra ist Director of Photography – also Kameramann. Er hat fast die ganze Welt bereist und ist dabei oft wochen- oder monatelang nicht zuhause. Neben dem Spiel- und Dokumentarfilm sind Tierfilme seine Passion. Er arbeitet unter anderem für Universum, Terra Mater, Servus TV, ORF oder BBC.

NÖN: Warum sind Sie Kameramann geworden?

Oliver Indra: Eigentlich komme ich aus einer Seefahrerfamilie. Mein Großvater war Kapitän bei der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft und auch mein Vater war bei der See. Beide haben später damit aufgehört – ihren Familien zuliebe. Ich war viel mit meinem Großvater auf der Donau unterwegs. Das hat mir Spaß gemacht, und so habe ich in Hamburg eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker gemacht.

Nach zwei Jahren auf See hatte ich ein ungutes Erlebnis in Costa Rica, nachdem ich mir dachte, so kannst du nicht weitermachen. Mit 25 Jahren war ich wieder in Wien und musste mir etwas anderes überlegen. Das Fotografieren hat mir immer schon viel Spaß gemacht, und so kam ich zum Arbeiterfotografen Club. Das war der Beginn meines Weges zum Kameramann.

Wie ging dieser Weg weiter?

Später habe ich mich auf der Filmakademie beworben, wurde aber nicht genommen. Ich habe dann Philosophie, Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Im Publizistikstudium arbeitete ich an den vorhandenen Schnittplätzen. Wir gründeten das Universitätsfernsehen „UTV“ (University TV), das heutige Okto TV. 1997 machten wir viele Interviews – auch mit Politikern wie Jörg Haider. Dadurch wurde der ORF auf uns aufmerksam, und ich lernte einen Kameramann kennen.

Bei ihm habe ich begonnen zu arbeiten und war zwölf Jahre Kameraassistent – ungewöhnlich lange. Dadurch konnte ich bei vielen tollen Kameraleuten arbeiten und von ihnen lernen.

NOEN Bären sind Einzelgänger. Dieses Bild von mehreren Kamtschatka-Braunbären ist am Kurilen-See auf der Halbinsel Kamtschatka entstanden.

Wie schaut Ihr Berufsleben jetzt aus?

Ich bin seit 2010 selbstständig. In der Zeit ging „Servus TV“ aus dem Sender „Salzburg TV“ hervor und wurde zu einem 24-Stunden-Spartenprogramm entwickelt. Ein befreundeter Produzent hat bei „Servus“ gearbeitet und Leute gesucht. Seitdem arbeitete ich immer wieder für diesen Sender.

Sie sind beruflich nicht nur in Österreich unterwegs, sondern sehr viel im Ausland. Für welche Produktionen arbeiten Sie?

Ich mache Spielfilme, Werbung, Dokumentationen und Tierfilme. Ich mache viel für die Sendungen „Universum“ und „Terra Mater“. Für diese Produktionen sind wir oft wochenlang unterwegs. Wir waren unter anderem in Asien, Südamerika, Russland oder der Mongolei.

Wie laufen diese Auslandsaufenthalte ab?

Die Organisation ist sehr wichtig. Wir sind oft in sehr entlegenen Gegenden unterwegs. Da ist es notwendig, das Equipment sehr genau zusammenzustellen und zu kontrollieren. Selbst eine fehlende Speicherkarte oder ein vergessener Akku sind eine Katastrophe. Zuviel sollte es auch nicht sein. Jedes Kilo Übergepäck kostet Geld. Unsere Anreisen alleine können schon zwei bis drei Wochen dauern. Das Team besteht meist nur aus drei Personen: dem Regisseur, dem Produktionsleiter und mir, dem Kameramann.

Der Produktionsleiter ist unser Kontaktmann zu den Menschen vor Ort. Er kümmert sich um die Finanzen, alle Genehmigungen oder auch die Verpflegung.

NOEN

An welchem großen Projekt arbeiten Sie momentan?

Wir drehen einen Film über sibirische Tiger – tolle Tiere. Es ist nicht sehr einfach. Diese Tiger sind sehr wachsam und lassen sich sehr schwer beobachten und filmen. Eine Doku über sie zu machen, gehört im Bereich Tierfilm zur Königsdisziplin.

Wladimir Putin setzt sich für den sibirischen Tiger ein und hat riesige Flächen zu streng geschützten Naturgebieten erklärt. Dort dürfen die Tiger nicht geschossen werden, und es gibt eine eigene Tiger- und Bärenpolizei. Diese Maßnahme zeigt bereits Erfolge, der Bestand nimmt wieder zu. Eine männliche Katze beansprucht ein bis zu 900 km großes Revier. Diese Flächen sind für uns Europäer kaum vorstellbar.

Welche Eigenschaften muss man als Tierfilmer mitbringen?

Geduld! Oft passiert tagelang nichts. Aber man muss immer bereit sein. Einmal hatten wir nach zwei Wochen Drehzeit gerade mal Material für 14 Sekunden geschafft. Die äußeren Umstände der Dreharbeiten sind auch nicht immer einfach. Im Sommer muss man mit Mücken- und Insektenplagen rechnen und im Winter mit viel Schnee und bis zu 40 Grad Minus. Auch die Hygiene kommt in vielen Fällen zu kurz. Abseits der Zivilisation greifen wir für den Transport auf Hundeschlitten, Pferde oder andere landestypische Lasttiere zurück. Bei der Ernährung darf man nicht wählerisch sein. In der Mongolei ist zum Beispiel die Ziege das Hauptnahrungsmittel. Die Zubereitungsarten entsprechen oftmals nicht unseren Gewohnheiten.

Ich empfinde es als Privileg, viel von der Welt zu sehen und dabei mit Menschen zu arbeiten und Einblicke in Situationen zu bekommen, die mir privat nicht möglich wären

Was ist für Sie das Besondere an Ihrem Beruf?

Ich empfinde es als Privileg, viel von der Welt zu sehen und dabei mit Menschen zu arbeiten und Einblicke in Situationen zu bekommen, die mir privat nicht möglich wären. Ich habe viele wunderschöne Erfahrungen gemacht. Es waren aber auch gefährliche und sehr traurige Erlebnisse dabei. Beim Drehen von Dokus sieht man auch viel Leid. In diesen Fällen ist es sehr schwer, sich auf die Arbeit zu reduzieren und nicht handeln zu können oder auch zu dürfen.

Sie haben Familie. Wie geht sie mit Ihren Arbeitszeiten um?

Ich habe eine wunderbare Partnerin und zwei tolle Kinder. Ohne Verständnis für meinen Beruf würde es nicht gehen. Momentan versuche ich, auch vermehrt in Österreich zu drehen. Bis jetzt klappt das recht gut. Darüber sind meine Kinder froh.