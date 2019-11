Rauchfang fing zu brennen an .

Mit einem Einsatz begann der Sonntagmorgen für die Feuerwehren Rekawinkel, Dornberg-Geigelberg und Pressbaum. Ein Rauchfang eines Einfamilienhauses fing zu brennen an, das Feuer griff auch auf die Träger des Dachstuhls über. Durch Zufall wurde eine Person, die in dem Haus schlief munter und bemerkte den Brand, dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden. Immerhin befanden sich noch fünf weitere Personen in dem Haus.

"Da die Brandquelle anfangs nicht offensichtlich war, musste der erste Atemschutztrupp einiges an Demontage-Arbeiten auf sich nehmen, um zu dieser zu kommen", berichtet die Feuerwehr Rekawinkel über den Einsatz. Im Anschluss übernahm die Feuerwehr Pressbaum, die dann das Feuer löschte. Die Absicherung des Einsatzortes übernahm die Feuerwehr Dornberg-Geigelberg, die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Im Zuge des Einsatzes appelliert die Feuerwehr: "Montieren Sie einen Rauchwarner in ihrem Haus."