Seit 23 Jahren steht Roland Kerschbaum hinter seinem DJ Pult und sorgt für den richtigen Party Sound. Sein Rhythmusgefühl und feines Gespür für die Stimmung auf der Tanzfläche stellte er unter anderem am Donauinselfest, bei der Regenbogenparade, am Rathausplatz, diversen Diskotheken und seit 2018 ganz regional im Cafe Corso in Pressbaum unter Beweis. Als Kind der 90er Jahre ist der Techno seine große Liebe. Aber als Großmeister am Mischpult legt er genauso souverän Songs aus den 80er Jahren, Schlager oder Boogie und Swing für 60+ Single-Abende in der Diskothek „Nachtschicht“ auf.

NÖN: Wie und wann hat Ihre Laufbahn als DJ begonnen?

Roland Kerschbaum: Mit 15 Jahren. Musik war immer schon ein wichtiger Teil meines Lebens. In meiner Kindheit lernte ich Klavier und Flöte, und in meiner Jugend war ich oft und gerne an den Samstagabenden im Gasthaus Hartner in der Pfalzau. Gemeinsam mit der jungen FPÖ wurde dort der Jugendclub „Blue Box“ veranstaltet. Unter Aufsicht von Erwachsenen wurde gefeiert und Musik gehört. Im Rahmen dieser Abende habe ich mit dem Auflegen begonnen.

Wie ging es weiter?

Irgendwann war der Jugendclub nicht mehr genug und andere Lokale und Diskotheken wurden interessant. Mit 17 Jahren bin ich auf dem Moped ins „Laster“, ein Lokal neben dem „Till Eulenspiegel“, in Neulengbach gefahren und war als DJ tätig. Die nächste Station war das „Bermuda“ in Plankenberg. Ein Lokal mit richtigem Discobetrieb, und ich konnte viel mit der Lautstärke arbeiten.

Nebenbei habe ich mir viele Diskotheken angeschaut und andere DJs bei ihrer Arbeit beobachtet. Mit einigen von ihnen bin ich zu ihren Auftritten mitgefahren und konnte ihnen direkt auf die Finger schauen. Anfangs legte ich gratis auf, dafür hatte ich die Chance zu lernen und Erfahrung zu sammeln. Um Engagements zu bekommen muss man – damals wie heute – viel Geduld aufbringen. Der Unterschied ist, dass es jetzt viel mehr DJs gibt und es schwierig ist, bezahlte Auftritte zu bekommen, da es immer jemanden gibt, der es gratis machen würde.

Wo haben Sie in den letzten Jahren aufgelegt?

Fünf Jahre war ich DJ im „Blow Up“ in Pottendorf. Das war das letzte fixe Engagement vor dem Cafe Corso. Eine Strecke waren 70 km, und diese Distanz fuhr ich viermal an einem Wochenende. Es war sehr anstrengend und ich schlief ab und zu für ein paar Stunden im Auto. Ich hatte einen VW Caddy und konnte die Ladefläche als Schlafstätte nutzen. Der Einsatz war mir irgendwann zuviel und für das Familienleben nicht mehr tragbar. Vor allem hat am Ende der Spaß gefehlt. Ich beobachte beim jungen Publikum eine große Veränderung in der Wahrnehmung von Musik. Mit der Möglichkeit, jederzeit eine große Auswahl an Musik digital konsumieren zu können, hat sich die Wertschätzung dafür geändert. Die „älteren“ Musik- und Tanzbegeisterten konnten in ihrer Jugend keine Streaming-Dienste nutzen, sie waren mitunter auf das Radio und Plattengeschäfte angewiesen.

Wie kam es zu den 80er-Disco-Abenden im Cafe Corso?

Ich persönlich habe keinen besonderen Bezug zu dieser Musikepoche. Meine Jugend fand in den 90ern statt. Bei einem Geburtstagsfest meines Nachbarn sorgte ich für die Musik. Unter den Gästen befanden sich auch Brigitte und Markus Meissl vom Cafe Corso. Im Laufe des Abends wollten sie wissen, ob ich mir vorstellen könnte, im Corso aufzulegen. Ich konnte, und so ging es im September 2018 los, und es war ein Erfolg. Das war die Rettung meines DJ-Daseins. Davor war die Luft raus und das Equipment bereits im Keller eingelagert. Es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Im Corso ist er wieder gekommen, und gleichzeitig haben sich für mich mit den Songs der 80er-Jahre und den Schlagern „neue“ Musikrichtungen aufgetan.

Musikalisch muss ich mich nicht speziell vorbereiten

Ist das Auflegen jetzt anders?

Das Publikum der 80er- und Schlager-Abende agiert anders. Ich bekomme viel direktes Feedback. Personen, die mit dieser Musik aufgewachsen sind, verknüpfen die Lieder oftmals mit Ereignissen und Lebensphasen, reagieren daher viel emotionaler. Meine Erfahrung mit jungen Musikkonsumenten ist, dass sich ihre Begeisterung für Songs sehr schnell wieder legt. Die Rahmenbedingungen für mich als Dienstleister gestalten sich anders, sind viel angenehmer. Alleine die Arbeitszeiten sind für einen DJ recht untypisch. Wenn im Corso der Abend vorbei ist, geht es in einer Disco erst los. Davon profitiert die ganz Familie.

Wie schaut Ihre Vorbereitung auf einen Abend hinter dem DJ Pult aus?

Musikalisch muss ich mich nicht speziell vorbereiten. Ich habe im Vorfeld eine ungefähre Playlist im Kopf. Das ermöglicht mir die jahrelange Routine. Mitentscheidend ist aber ganz klar die Stimmung vor Ort und das Publikum.

Was ist beim Auflegen wichtig?

Das Gefühl für das Publikum. Ich spule nicht einfach mein Programm ab, sondern beobachte die Gäste. Wenn ich merke, dass ein Lied oder die eingeschlagene Richtung gar nicht ankommen, dann schwenke ich um. Lieder mit negativem, traurigem Inhalt meide ich. Zum Beispiel „Großvater“ von STS. Ein tolles Lied mit viel Gefühl. Aber Songs mit deutschen, emotionalen Texten können einen Abend ruinieren, besonders wenn der Alkoholkonsum bereits eine Rolle spielt.

Ich spule nicht einfach mein Programm ab, sondern beobachte die Gäste

Was macht den Reiz am Auflegen aus?

Es macht mir unheimlich Spaß. Ein Publikum glücklich durch den Abend zu führen, ist ein schönes Erlebnis. Es gibt Hits, da reichen die ersten Töne eines Songs aus, und die Gäste wissen, was gespielt wird, sind begeistert und singen mit. Zum Beispiel der Titelsong von Baywatch oder Narcotic von Liquido.

Welche Ausrüstung ist notwendig, beziehungsweise haben Sie?

Ich arbeite mit einem Laptop und habe eine CD Mappe als Backup mit dabei. Anfangs waren es noch furchtbar schwere Plattenkoffer, dann CD Koffer - mit der Möglichkeit selbst CDs brennen zu können, stieg ich auf CD Mappen um. Wichtig für das professionelle Arbeiten als DJ ist das „menschliche“ Backup. Bei all meinen Engagements gibt es im Notfall einen Kollegen, der für mich einspringen kann.

Was ist Ihre Lieblingsmusik?

Ich höre alle Genres. Bei jeder Musikrichtung gibt es Künstler oder Songs die mir gefallen oder nicht. Heavy Metal mag ich nicht so - mit Ausnahme der Klassiker wie ACDC oder Metallica. Die Helden meiner Jugend in den 90er Jahren waren Scooter oder DJ Bobo. Mit dem Auflegen kamen die Italiener wie Gigi D´Agostino und Gabry Ponte, aus Deutschland Cascada oder Groove Coverage, aus Österreich DJ Taylor and Flow oder DJ Schwede. Manche, wie Scooter oder Gigi DÁgostina, sind heute noch bekannt.

Bei jeder Musikrichtung gibt es Künstler oder Songs die mir gefallen oder nicht

Wie gefällt Ihnen die heutige Musik?

Es fehlen die Typen, wie zum Beispiel Freddie Mercury einer war. Oder Lieder wie „Imagine“ von John Lennon. Wer schreibt heute noch so einen Text?

Über welche Medien haben Sie in ihrer Jugend Musik konsumiert?

Über TV und Radio und durch den Kauf von Tonträgern. Damals gab es im Fernsehen nur FS 1 und FS 2. Wenn am Abend nichts Interessantes gebracht wurde, lief das Radio. An den Samstagabenden wurden im Fernsehen Familien-Shows gezeigt. Bei „Wetten, dass …?“ traten die angesagten Stars auf. Mit der Sendung „Wurlitzer“, moderiert von Peter Rapp und später Lizzy Engstler, brachte der ORF erstmals ein Format für Musikvideos hervor. Die Klassiker im Radio waren sonntags von 18 bis 22 die Ö3 Hitparade mit Udo Huber oder Eberhard Forcher mit der Sendung „Solid Gold“.

Gibt es Pläne für die Zukunft?

Im Cafe Corso wird an einer Lösung gearbeitet, damit wir mit den Abendveranstaltungen weitermachen können. Neues wird es in der Partylocation „Chameleon“ im Wirtshaus Oliver geben. Natürlich, wie bei allen Events, wenn es wieder erlaubt ist. Bis dahin wollen wir Party Musik per Livestream in die Wohnzimmer der Zuhörer bringen. Unter Einhaltung aller Sicherheitsaspekte haben wir damit letzten Samstag gestartet, und es gibt eine Wiederholung.

Sind viele Veranstaltungen wegen Corana ausgefallen?

Der Ausfall der Heurigen der Feuerwehren Rekawinkel und Tullnerbach zum Beispiel. Das sind zwei große Highlights im Jahr. Fünf Hochzeiten von Freunden wurden abgesagt. Beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Sieghartskirchen hätte ich auch aufgelegt. Mir fehlen die kleinen und großen Veranstaltungen sehr.