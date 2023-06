Eintöniges Grau und Grün weicht in Gablitz bunter Vielfalt

Man kennt es bereits aus Wien und anderen Orten. Ehemals eintönige Rasenflächen zwischen den Fahrbahnen und Gehsteigen quellen nun über in einer bunten Blumenpracht, Bienen und andere Insekten summen und selbst der Verkehrslärm scheint angenehm gedämpft. Zu verdankten ist all dies einem neuen Konzept, das die schmalen Streifen entlang der Straßen als wertvollen Lebensraum entdeckt hat.

Auch in Gablitz ist es nun so weit. Während es auf einigen Grünflächen wohl noch etwas dauern wird bis die ersten Ergebnisse zu bewundern sind - hier wurden erst vor Kurzem die neuen Wildblumen ausgebracht -, blühen an anderer Stelle bereits Blumen in bunten Regenbogenfarben. Florian Ladenstein, geschäftsführender Gemeinderat für Natur- und Klimaschutz der Grünen Liste Gablitz und Initiator der Umstellung, zeigt sich zufrieden: „Es hat viele Diskussionen bei der naturnahen Umstellung der Grünflächen gegeben, aber es hat sich ausgezahlt. Man spürt vor Ort einen klaren Kühleffekt, es sieht hübscher aus und Insekten haben mehr Nahrungsquellen.“

Die Umgestaltung der kargen Rasen- und Schotterflächen der Gemeinde hin zu naturnahen Blühflächen, die vom Gablitzer Bauhof und dem Verein Dorothea übernommen werden, verläuft somit nach Plan. Doch Ladenstein sieht noch viele weitere Flächen für diesen Weg zur naturnahen Begrünung geeignet. Für ihn ist besonders eine Wienerwaldgemeinde wie Gablitz gefordert, auf die Natur achtzugeben und Entfaltungsmöglichkeiten innerhalb des Ortes zu bieten.

Auch die Bürgerinnen und Bürger können dazu beitragen, Gablitz zum Blühen zu bringen. Ihnen bietet sich die Möglichkeit, eine Patenschaft für eine öffentliche Grünfläche zu übernehmen. Abgestimmt mit der Gemeinde organisieren sie dann sowohl die Bepflanzung als auch die Pflege ihres Stückchens „Garten Eden“ mitten in Gablitz. Interessierte können sich mit dem Gemeindeverantwortlichen Harald Freistetter am Gablitzer Bauhof (Tel. 02231 66905) in Verbindung setzen.