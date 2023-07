Gemeinde Gablitz ermöglicht Grünflächenpatenschaften

Rein grüne Grasflächen sind out. Diese haben keinen großen ökologischen Wert und sind durch das häufig notwendige Mähen sehr arbeitsintensiv. Daraus resultieren wiederum hohe Kosten für die Gemeinden. Modern sind dagegen naturnah konzipierte Räume zwischen Straßen und Gehsteigen, die in ihrer bunten Vielfalt einen hervorragenden Lebensraum für die verschiedensten Insekten darstellen. Dank einer Initiative des geschäftsführenden Gemeinderates für Natur- und Klimaschutz Florian Ladenstein, haben nun alle Gablitzerinnen und Gablitzer – natürlich auch Vereine, Kindergärten, Schulen oder Unternehmen – die Möglichkeit, eine Vereinbarung mit der Gemeinde zu schließen und eine Pflegepatenschaften für öffentliche Grünflächen einzugehen.

Aus eintönigem Grün wird bunt: Mit einer Grünflächenpatenschaft können nun alle Gablitzer dabei mitmachen. Foto: Florian Ladenstein

Im Rahmen dieser wird die Grünfläche bepflanzt, gepflegt und gegossen, wobei die eigenen Vorlieben eingebracht werden können, aber auch gewisse Vorgaben zu berücksichtigen sind. Auch eine Baumpatenschaft für die Betreuung einer Baumscheibe – also das untere Ende eines Baumes, an dem der Stamm in die Wurzeln übergeht – ist möglich. Florian Ladenstein freute sich beim Besichtigen einer bereits umgestalteten Fläche: „Bei dieser Grünflächenpatenschaft brummt und summt es schon ordentlich. Die bunte Mischung aus Färberkamille, Mohn, Natternkopf, Kornblume und Co. kommt definitiv besser an, als der kurz geschorene Rasen, der hier früher war.“

In Zukunft soll es auch einen Wettbewerb mit der Wahl zur am schönsten gepflegten Grünfläche im öffentlichen Raum geben. Zusätzlich werden diesen Sommer Gutscheine unter den bestehenden Grünflächenpatenschaften verlost und die umgestalteten Flächen präsentiert. Darüber hinaus nimmt Gablitz am landesweiten Wettbewerb „Blühendes Niederösterreich“ teil. Wer mit dazu beitragen möchte, dass die Marktgemeinde Gablitz dabei möglichst gut abschneidet und noch ein bisschen bunter und lebenswerter wird, hat nun die Möglichkeit dazu.