„Wie Sie sich verhalten haben, so darf man sich Polizisten gegenüber nicht verhalten. Jede Kraftanwendung, während Exekutivbeamte eine Amtshandlung durchführen, ist strafbar“, sagt ein Richter zu einem 33-Jährigen aus Pressbaum. Versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt wird dem Mann vorgeworfen in einem Prozess am Landesgericht in St. Pölten.

Mit seiner Lebensgefährtin hatte der 33-Jährige eine handfeste Auseinandersetzung. Polizei wurde darob verständigt. Als die Ordnungshüter im Haus des Angeklagten eintrafen und dann die Wegweisung aussprachen, wollte dieser freiwillig das Haus nicht verlassen. „Er wollte partout nicht mit uns mitgehen. Mit der rechten Hand hat er die Faust geballt. Ich habe ihm am Handgelenk gepackt und zur Vernunft aufgefordert. Vehement hat er versucht, sich aus dem Griff zu lösen. Mit Armwinkelsperre haben wir ihn zu Boden gebraucht und ihm Handfesseln angelegt“, erzählt ein Polizist im Prozess.

Alkoholisiert mit Füßen getreten

Dabei habe der 33-Jährige mit Füßen um sich geschlagen. „Er war weiterhin nicht kooperativ, sehr aufgebracht und renitent“, meint der Exekutivbeamte. 1,2 Promille hatte der Angeklagte bei dem Vorfall im Blut.

Bestrafung fordert die Staatsanwältin. „Ein zielloses Um-sich-Schlagen reicht, um den Tatbestand zu erfüllen“, sagt sie.

Weil der Angeklagte bislang unbescholten ist, kommt er mit Geldstrafe davon. 5.400 Euro muss er berappen. Zahlt er nicht, muss er 60 Tage absitzen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.