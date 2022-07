Purkersdorfer haucht alten Laptops neues Leben ein

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

„Ich habe kein anderes Computergeschäft gefunden, dass so etwas macht“, erzählt Raimund Eberl, wie es zur Unternehmensgründung gekommen ist. Seit fünf Jahren betreibt er seine Firma „REpair“ in der Kaiser-Josef-Straße.

Der Purkersdorfer repariert kaputte Elektronik mit gebrauchten Teilen. „Das ist eine Win-win-Situation für alle, denn eine Reparatur mit gebrauchten Teilen ist erstens umweltschonender und zweitens billiger“, weiß Eberl.

„Problematisch sind die Lieferverzögerungen. Ich habe auch schon ein halbes Jahr auf ein Teil gewartet.“

Außerdem werde die Qualität bei neuen Geräten extrem heruntergeschraubt. „Sie ist um ein Vielfaches schlechter als noch vor zehn Jahren“, sagt Eberl, dessen eigener Laptop stolze 16 Jahre auf dem Buckel hat und „trotzdem Full-HD-Videos streamen kann“.

Wichtig ist dem Purkersdorfer, dass seine Kunden gleich eine Erstdiagnose bekommen, sobald sie sein Geschäft betreten haben. „Ich will keine Zeit verlieren, denn oft können die Kunden ihr Gerät nach nur wenigen Handgriffen wieder mitnehmen“, so Eberl. Ist mehr kaputt, so achtet der Purkersdorfer darauf, dass er innerhalb einer Woche mit der Reparatur fertig ist.

„Problematisch sind die Lieferverzögerungen. Ich habe auch schon ein halbes Jahr auf ein Teil gewartet“, erzählt er. Zirka 2.000 Geräte – darunter hauptsächlich Computer, Monitore und Notebooks – setzt der Purkersdorfer pro Jahr wieder instand.

Für die Zukunft hat er sich nicht viel vorgenommen. „Ich will, dass alles so bleibt, wie es ist“, meint Eberl, der nur fünf Minuten zu Fuß zu seiner Arbeit braucht und „nie wieder irgendwo anders hin will“.

Neu ist nicht immer besser

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.