Er repariert einfach alles: Von Kaffeemaschinen über Fernseher und Computer bis hin zu Waschmaschinen. Meist in seiner Werkstatt, bei großen Geräten oder bei Einstellungen auch vor Ort. Fernaud Stockinger hat 2018 das Familienunternehmen Elektro Stockinger auf der Hauptstraße in Tullnerbach von seinem Vater Ferdinand übernommen. Das Unternehmen hatte sein Opa bereits 1954 gegründet. In den Anfängen lag der Schwerpunkt auf Verkauf und Reparatur von Röhrenradios oder ersten TV-Geräten für daheim, auch der Verleih von Musikanlagen für Veranstaltungen war damals ein wesentliches Standbein. Heute liegt der Verkaufsschwerpunkt bei Kommunikations-Elektronik und Haushaltsartikeln, besonders sticht aber auch der Einsatz des 36jährigen gelernten Kommunikations-Technikers beim Beheben von Fehlern, Schäden oder Ersatzteil-Einbau hervor. Dafür ist er als regelrechtes Reparatur-Genie über die Region hinaus bekannt.

„Ich mache im Vorfeld dafür immer einen Kostenvoranschlag, bei dem es vor allem um die investierte Zeit geht. Ist ein Gerät nicht mehr zu reparieren, was etwa in 30 Prozent der Fälle vorkommt, stellen wir diesen bei Neukauf eines Nachfolgergerätes in Abzug“, so Fernaud Stockinger. Oft sei die Suche nach dem Fehler die kompliziertere Herausforderung als seine Behebung, „da muss man sich dann richtig durcharbeiten“, erläutert er weiters.

„Was Fernaud mit viel Liebe und Leidenschaft macht, macht er auf einem ganz hohen Niveau und ist heutzutage auch nur mehr sehr selten zu finden“, so Vater Ferdinand Stockinger, der sich dabei auch auf die Rückmeldung und das Wissen einiger österreichweit tätiger Vertreter beruft. Und fügt hinzu: „Kaum jemand repariert so akribisch, genau, gerne und kostengünstig wie mein Sohn.“

So werden - nicht nur in der Vorweihnachtszeit - gerne auch Gutscheine für Reparaturen gekauft und weitergeschenkt.

„Der ökologische Aspekt von Reparaturen ist mir ebenfalls wichtig, denn Ersatzteile sind oft teuer und schwierig zu bekommen“, so der ausdauernde Bastler, der seine Vorliebe auch privat beim Modelleisenbahn-Bau auslebt. Seine Kompetenz hat sich in der gesamten Region und darüber hinaus herumgesprochen, in erster Linie ist Stockinger ein Begriff, der über Mundpropaganda verbreitet wird. „Wir wissen oft ganz genau, was unsere Stammkunden wollen“, ergänzt auch sein Vater und erwähnt, wie sie zum Beispiel ganze Leuchtkörper für einen Kunden auf LED-Lampen umgerüstet haben.

„Ich stoße auf der Willhaben-Seite von Stockinger immer wieder auf Schnäppchen und Raritäten, so beispielsweise auf Vintage-Lautsprecher, die unter Liebhabern viel teurer verkauft werden“, weiß zudem der Pfalzauer Wolfgang Sageder zu berichten. Und hebt hervor: „Er hat unter der Budl alles auf Verdacht liegen, was heute sonst keiner mehr auf Lager hat und anderswo erst mit Zeitverlust und zusätzlichem Aufwand bestellt werden muss. Und er ist immer bemüht, gibt Tipps und Empfehlungen und fragt für seine Kunden in Fachkreisen nach, wenn er etwas nicht gleich weiß - das schätzt unsere regionale Community wirklich sehr“, betont Sageder.

Weiters bringt der engagierte Nachhaltigkeits-Fan Stockinger auch gebrauchte, komplett erneuerte Geräte - sogenannte Refurbished Produkte - in den Verkauf, selbstverständlich mit Garantie. „Am meisten fasziniert mich die Digitaltechnik“, meint der seit 21 Jahren im Betrieb tätige Elektronik-Fachmann gegenüber der NÖN und berichtet zum Wandel der Zeit: „Früher konnten wir Fernseher direkt beim Kunden zu Hause reparieren. Das geht mit modernen Flachbildschirmen aber nicht mehr, für diese braucht man heute eine Werkstatt.“

Jederzeit ist er auch für spezielle Sonderwünsche seiner Kunden zu haben. „Manchmal repariere ich auch alte Erbstücke, Tonbandgeräte oder Videorecorder, manche Leute hängen sehr daran“, weiß Fernaud Stockinger aus seinem abwechslungsreichen Alltag zu berichten. Und fügt hinzu, dass er beispielsweise auch Fernbedienungen in Ultraschallgeräten reinigt, die keine andere Firma mehr reparieren würde.

Abschließend hat er noch einen Erste-Hilfe-Tipp für alle Haushalte: „Oftmals reicht es, ein Gerät, das kleine Störfehler zeigt, einfach nur fünf bis zehn Minuten vom Stromnetz zu nehmen, und dann funktioniert wieder alles“, weiß der Kommunikations-Techniker aus seiner langjährigen Praxis.